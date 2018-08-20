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Ученые выяснили, как образ жизни родителей влияет на психическое здоровье детей
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Ученые выяснили, как образ жизни родителей влияет на психическое здоровье детей 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей увеличивает депрессия родителей и их пристрастие к курению.
Результаты, полученные на выборке из более чем 23,5 тысячи корейских детей и подростков, опубликованы в журнале Asia-Pacific Psychiatry, сообщает N+1.
У детей, хотя бы один родитель которых страдал от депрессии, СДВГ диагностировали в шесть раз чаще. У детей, родители которых курили больше 15 сигарет в день, риск развития СДВГ был на 60 процентов выше, чем у тех, кто курил меньше 15 сигарет в день.
За механизм развития СДВГ (неврологически-поведенческого расстройства, характеризующегося трудностью концентрации внимания, гиперактивностью и импульсивностью), в первую очередь, отвечает нарушение синтеза нейромедиаторов серотонина и дофамина. Симптомы СДВГ испытывают больше трех процентов всех людей на планете.
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