«Школа — не тюрьма»: психолог и многодетная мама — о том, как родителям пережить новый учебный год

Окончание учебного года родители, судя по их постам и диалогам в соцсетях, празднуют радостнее, чем дети. А в преддверии нового учебного года всё больше чувствуется повисшая в воздухе родительская тоска — опять эти собрания, домашние работы, проекты, опять надо что-то требовать от ребёнка, опять будет звонить недовольный учитель.

О том, что делать папам и мамам, которые переживают стресс от школы, мы поговорили с психотерапевтом и мамой четверых детей Юлией Притчиной.

— Всё зависит от цели. Если для родителя такая вовлечённость в школьную жизнь ребёнка — вариант самореализации, если ему это так интересно самому, то пусть будет, — считает психолог. — Главное — чтобы ребёнок при этом не пострадал. Я знаю таких родителей, особенно тех, у кого впервые дети в школу пошли, которые действительно сами увлечены школьной жизнью, домашние задания с ребёнком делают, у них и внеклассная работа, и глубокий контакт с учителем. Но вот я сама как мама четверых детей в школе почти не появляюсь. И я отписана от всех школьных чатов.

— А что — так можно было?

— Просто отписалась от уведомлений. Если возникает интерес — захожу и читаю. Но вернёмся к цели. Спросите себя: этой вовлечённостью вы чего хотите добиться? Чьи цели реализуете? В начальной школе детей учат читать, писать и добывать информацию. Задача родителей — поддерживать и делать так, чтобы ребёнку в школе было комфортно. Если у родителей есть большое желание сделать ребёнка круглым отличником и успешным в учёбе и по этому поводу есть много тревоги, то вопрос не к школе и не к детям, а к родителям: зачем это надо? Чьи это амбиции?

— У детей разве не может быть своих амбиций?

— Могут быть, но такие дети, которые сами стремятся быть первыми, отличаться, и не нуждаются в родительском вмешательстве. А чаще бывает, что эти амбиции привиты взрослыми, их позицией «я люблю тебя, только когда ты в школе молодец».

— То есть помогать не надо?

— Помогать надо тогда, когда есть запрос у самого ребёнка. И этому важно научить до школы — ребёнок должен знать, что, если помощь нужна, не надо бояться просить о ней у родителей. Запрос должен быть от ребёнка, а не от учителя на хороших детей, и не от родителя на успешных.

— Получается, если ребёнок сам портфель толком не собирает и помощи не просит, то пусть так ходит? Не надо ему портфель собирать?

— А зачем? К 20 годам научится точно. Можно один раз научить, два раза научить, а дальше сам. Вас беспокоит беспорядок? А почему? Когда я уехала от мамы в студенчестве, я была счастлива, что никто не придирается к беспорядку. Это важно? Правда? Если снизить требования, жить будет намного легче. Достаточно раз в неделю перетряхивать портфель, убирать фантики и крошки от печенья. Я за то, чтобы родитель себя берёг, не делал из школы каторгу.

— А если учителя требуют, звонят, пишут, настаивают?

— Нужно выстраивать отношения с учителем и вставать на сторону ребёнка. Смотреть, а соответствуют ли требования возрасту ребёнка? А не требуют ли с первоклассника слишком много? Если начинает звонить учитель, постарайтесь уберечь ребёнка от прямых «наездов». Очень важно, чтобы ребёнок учителя не боялся. Потому что в противном случае он начнёт саботаж — срывать уроки, не делать домашние задания и попадёт в порочный круг хронического неуспеха. Родитель должен внушить ребёнку, что с ним всё хорошо, всё так.

— Бывают ситуации, когда учителя именно настаивают, когда они требовательны. Для кого-то именно такие педагоги и нужны…

— В конечном счёте школа — не тюрьма, у нас есть выбор. В первые четыре года у ребёнка формируются отношения и со школой, и с учёбой вообще. Учитель для ребёнка в первом классе становится следующей значимой фигурой после родителей. Будет ли ребёнок любить учиться или он будет ненавидеть школу, зависит от первого учителя. Если контакт не ладится и переговоры не помогают, задумайтесь о смене обстановки. Понятно, что не всегда это просто — перейти в другую школу или в другой класс, но, по меньше мере, задумайтесь о такой возможности, поищите варианты.

— Часто говорят, что весь учебный процесс в школе построен сейчас так, что родителям не отвертеться, задания дают такие, что в одиночку ребёнок не сможет их выполнить. Как в такой парадигме дать ребёнку возможность быть самостоятельным?

— А что если вы не сделаете домашнее задание с ребёнком? Кто вас отругает? Учитель? Вы в самом деле боитесь учителя? Так и скажите: «Мне 40 лет, я могу паспорт показать!». Если учитель отругал за задание, которое ребёнок сделал сам, без вашей помощи, но не так хорошо, как ему бы хотелось, объясните свою позицию учителю, будьте на стороне ребёнка. А если вы боитесь сами учителя своего ребёнка — ну, дорогие родители, пора взрослеть.

— И что тогда мы можем делать для детей, если не домашнее задание с ними?

— Мы можем наблюдать и замечать, к чему ребёнок склонен сам. Есть сами по себе дети, которые хотят быть первыми, значит, надо поддерживать эту позицию. Есть структурные, которые с малышового возраста аккуратно раскладывают свои вещи, тогда поддерживаем в них структурность. Развивайте те качества, которые присущи вашим детям. Аналитические, творческие — любые, в которых есть талант. И тогда хорошие оценки в этих направлениях будут приятным побочным эффектом. Речь не о том, чтобы дети выросли правильными, а о том, чтобы они стали счастливыми и любимыми.

— Но ведь хочется, чтобы по основным предметам у ребёнка были хотя бы не сплошь тройки.

— У меня есть очень хороший пример. Моя родная сестра — тройки по русскому языку, плохо по математике. И что? Окончила художественное училище имени Шадра, высшее художественное образование получала в Санкт-Петербурге. Сейчас она event-художник: создаёт иллюстрации, декорации для мероприятий, участвует в различных съёмках, живёт в Дубае. И вот что ей эти тройки по русскому и математике — она не вывозила классические школьные предметы. Ну и что? Она была занята другим. И, к счастью, родители её поддерживали. Мотивируйте детей на то, в чём они талантливы, а с учителем договоритесь, чтобы не давил по всем остальным предметам.

— Что делать, если ребёнок ленится, не хочет выполнять задания? Понятно, что мультики и игры интереснее. Разве не надо ребёнка, условно говоря, подпинывать?

— Но помогут ли пинки? Надо разбираться, почему не хочет. Смотрите, что не ладится, почему тройки? За каждой тройкой стоит какое-то состояние ребёнка. Я не верю в такую лень у ребёнка в начальной школе.

— Но вот даже в спорте так: у нас что-то получается — мы радуемся, но, чтобы сделать чуть лучше, перейти на новый уровень, то есть чему-то научиться, надо в какой-то момент преодолеть себя, выйти из зоны комфорта.

— Это вопрос мотивации. Ради чего мы делаем это усилие? Если мотивация сильна, мы его сделаем. Хороший учитель должен уметь заинтересовать в предмете. А наорать — это не поможет. В более старшем возрасте уже появляется ответственность, и это предмет договорённости. Нужно объяснить, что мы ребёнка любим, поддерживаем, а его задача, его ответственность — учиться. А если нужна помощь, то скажи какая. Есть ведь сейчас масса вариантов, когда ребёнок в школе что-то недопонял — дополнительные занятия, видеоуроки.

— Как всё-таки родителям справиться со стрессом, вызванным школой, самим учебным процессом?

— Дышите глубже. Займитесь своей жизнью. Если ваш тремор по поводу школы зашкаливает, ребёнку это вообще не полезно, любого возраста ребёнок это считывает. Эта завышенная важность школы и учебного процесса, когда всех потряхивает, никому не полезна. Задумайтесь о своей жизни: я ради чего живу? Что мне интересно? Где мои цели? Может, на собственный рост переключиться. Школа — важное звено в вашей семейной жизни, но не первое.

— Как понять, что достаточно времени уделяешь детям и их учёбе, и не упрекать себя, что мало?

— Есть такое правило: 51% внимания — себе, 49% — ребёнку. Ребёнку важно, чтобы у него был взрослый, устойчивый родитель, занятый чуть больше своей жизнью, чем его. Моя работа, мои увлечения, моё здоровье, мои отношения с партнёром и другими людьми — это важнее всего, это на первом месте. Если я занята, а мой младший ребёнок требует куда-то пойти, то я объясняю, что сначала я доделаю и только потом пойду. И даже если он упал и ревёт, я не сразу пойду утешать, не брошу своё занятие. Таким поведением я не говорю об игнорировании. Мне очень важны мои дети, но я как опора должна быть себе-то важнее. И дети видят — я вменяема и здорова, я могу заботиться о своих детях, я от них не устаю.

Самое интересное и полезное для родителей, чьи дети идут в школу, мы собрали в проекте «Первый раз в первый класс». Читайте советы и рекомендации опытных педагогов и психологов.

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