Большой разбор. Я слышу, что соседский ребенок постоянно плачет и просит о помощи. Что делать?

Физическое насилие — недопустимый метод воспитания. В этом уверены в полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и Минсоцразвития

Карин КнайсельНедавно одна из пермских общественниц обратилась к друзьям в фейсбуке — она беспокоилась, что за стеной, от соседей, постоянно слышит плач ребенка. Бьют? Мучают? Если да, то куда обращаться, да еще и так, чтобы в случае ошибки не навредить нормальной семье? А если семья проблемная, то чем ей могут помочь? Мы узнали об этом в органах, которые занимаются профилактикой детского неблагополучия: в полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и Министерстве социального развития, курирующем работу отделов опеки.

— Как понять, что соседи бьют ребенка?

— На такую мысль могут натолкнуть громкие крики из соседней квартиры. Наиболее вероятно, что к ребенку применяют физическое насилие, если он кричит истошно, душераздирающе или просит родителей прекратить делать с ним то, что они делают, — говорит начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД Прикамья Татьяна Кандакова. — Настораживающим фактором должны быть звуки ударов.

Многое о том, насколько благополучна ситуация в семье, говорит внешний вид ребенка.

— Если ребенок постоянно в синяках и ссадинах, причем не на коленках и локтях — дети часто падают и такие травмы получают сами, а в других местах, это недобрый знак, — считает заместитель руководителя департамента социальной политики Перми, которому подчиняются районные комиссии по делам несовершеннолетних, Татьяна Зотина. — Ну и, конечно, крики из-за стены соседней квартиры — один из самых явных признаков физического насилия.

По словам специалистов, эти симптомы не обязательно свидетельствуют о том, что ребенка бьют, но если они есть, вероятность насилия высока.

— Стоит ли сообщать о физическом насилии, если вы в этом не уверены, а только подозреваете?

Все эксперты считают, что такой вопрос перед соседями стоять не должен.

— С нашего молчаливого согласия в мире совершается много ужасных вещей. Конечно, можно сидеть и молчать, пока ребенка бьют, слушать, как он кричит, плачет, но простите ли вы себе, если с ним что-то случится? — говорит Татьяна Кандакова. — Последствий избиений может быть масса: начиная от психологической травмы и заканчивая реальными телесными повреждениями.

Татьяна Зотина согласна с коллегой из МВД.

— Никакого стеснения, никакого страха испортить отношения с соседями быть не может. Если вы подозреваете, что маленького человека бьют, нужно брать телефон и сигнализировать об этом, — уверена заместитель руководителя департамента соцполитики.

— Куда сообщить о том, что ребенка бьют?

Полный список мест, куда можно обратиться с таким сообщением, 59.ru предоставили в Министерстве социального развития.

— Если ситуация экстренная и речь идет об угрозе для жизни ребенка, нужно звонить в полицию по телефону 02 или в дежурную часть своего района, — сообщила заместитель министра социального развития Надежда Подъянова. — Если вы считаете, что соседи используют недопустимые методы воспитания с применением физической силы, не опасные для жизни и здоровья, можно также обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних по своему району, в отдел опеки, к уполномоченному по правам ребенка или в прокуратуру . О проблемах в семье соседей можно рассказать специалистам детской поликлиники или в образовательном учреждении, куда ходит ребенок, которого, по вашим подозрениям, избивают. Эту информацию они передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

Все отделения полиции Прикамья (выделены красным) и значительную часть комиссий по делам несовершеннолетних (выделены синим), куда можно заявить о возможном избиении ребенка, мы отметили на интерактивной карте. Номера телефонов всех территориальных управлений Минсоцразвития, в состав которых входят отделы опеки, можно найти на сайте министерства. Список больниц, куда также можно позвонить, если соседи бьют ребенка, есть на сайте Минздрава

Информацию о физическом насилии также можно передать специалистам горячих линий. 8 800 2000-122 — это детский телефон доверия. 8 (342) 268-00-06 — линия следственного управления Прикамья «Ребенок в опасности». По этим номерам в любое время суток могут звонить не только взрослые, но и дети.

— Если вы предполагаете, что мальчику или девочке из соседней квартиры могут пригодиться эти номера — распечатайте их и повесьте на доске объявлений в подъезде, — советуют в Минсоцразвития. — По телефону ребенка проконсультируют, окажут психологическую помощь. Информация о том, что ребенок страдает, будет передана в правоохранительные органы и КДН.

— Как скоро придет помощь?

Быстрее всего помощь придет, если соседи обратились в полицию.

— Если нам говорят, что вызов срочный, мы выезжаем незамедлительно и проверяем, не опасно ли ребенку оставаться дома. Если опасность есть, вызываем сотрудников опеки и совместно принимаем решение об изъятии ребенка из семьи и помещении в больницу или центр для детей, оставшихся без попечения родителей, — рассказывает Татьяна Кандакова.

Органы опеки и комиссии по делам несовершеннолетних тоже быстро реагируют на сообщения о возможном избиении детей — в течение суток.

— Что значит — опасность жизни? Могут ли из-за этого изъять ребенка?

— Угрожать жизни и здоровью может агрессивное поведение родителей, побои, которые они наносят. Маленький ребенок, находящийся дома без взрослых или со взрослыми, которые не отдают себе отчета в своих действиях, тоже в опасности, — перечисляет Татьяна Зотина. — Падающая крыша, искрящая проводка, отсутствие еды или отопления зимой — также в этом списке. Из-за этого ребенка могут временно забрать, чтобы защитить его и дать родителям возможность исправить ситуацию. Если дома отклеились обои или появилась дырочка на линолеуме — детей не изымают.

По информации от Министерства социального развития, количество изъятых из семей Прикамья детей с каждым годом падает. За 2013 год у родителей временно забрали 117 детей, а в 2017 — всего девять.

— Принимая решение о том, чтобы временно отобрать ребенка, все органы системы профилактики руководствуются четкими инструкциями, которые дает нам федеральное законодательство, — сообщили в Минсоцразвития. — Неправомерно детей в нашем регионе не забирают.

Часто разлад в семьях соседей происходит из-за нехватки денег и проблем с работой

— Что происходит, если ребенок остался дома?

— Если жизни и здоровью ничего не угрожает, ситуацию с семьей решаем в плановом режиме: проводим опрос соседей, обращаемся в поликлинику, детский сад или школу и выясняем, насколько ответственно родители подходят к воспитанию, защищают ли права ребенка, занимаются ли его лечением, когда это необходимо, и так далее. Похожую работу проводят специалисты опеки и комиссии по делам несовершеннолетних, — рассказали в МВД.

По словам замглавы департамента соцполитики Перми, когда становится ясно, какие и из-за чего в семье возникли проблемы, им начинают помогать.

— Мы совместно с коллегами из других ведомств составляем индивидуальный план работы с семьей. Он может включать в себя самую разную помощь: психологическую, юридическую, содействие в оформление пособий, на которые семья имеет право, в трудоустройстве и даже лечении от зависимостей, если оно требуется, — объясняет Татьяна Зотина.

Семью, которая нуждается в помощи и находится в зоне риска, ставят на профилактический учет. Это значит, что специалисты будут держать под контролем ситуацию в семье, направлять ее.

— Самый лучший для нас результат — это когда родители пересматривают свои способы воспитания, бросают пить, устраиваются на работу, — говорит Татьяна Зотина.

Если семья показывает успехи, в результате ее снимают с профилактического учета.

— Если мы видим, что ситуация не меняется, то можем привлечь родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Часть мам и пап это заставляет одуматься, повернуться лицом к своему ребенку, — комментируют в МВД. — В крайних случаях возможно и привлечение к уголовной ответственности за оставление ребенка в опасности.

Свои методы воздействия на родителей есть и у органов опеки.

— Мы можем обратиться в суд с иском об ограничении или лишении родительских прав, — рассказала замминистра социального развития Надежда Подъянова. — На такой шаг специалисты идут, когда видят, что семья систематически пренебрегает интересами ребенка, нарушает его права, не выполняет рекомендации специалистов.

Беспорядок в квартире — не повод для изъятия детей. Их увозят из дома, только если есть угроза жизни

— Надо ли бить тревогу, если ребенка наказывают, шлепая по попе?

— Такой метод воспитания в современном обществе является недопустимым, поэтому сообщать о нем стоит, — считают в Министерстве социального развития.

С этим мнением согласны и в городском департаменте соцполитики.

— Мы не рекомендуем родителям использовать такие методы. Ребенок, который растет в страхе быть физически наказанным, имеет меньше шансов вырасти полноценной личностью, чем тот, с кем родители договариваются, — говорит Татьяна Зотина. — Также нужно помнить, что, шлепая детей, мы даем им понять, что физически воздействовать на того, кто ведет себя не так, как тебе хочется, — норма. Впоследствии ребенок, выросший с такой установкой, может позволять себе ударить состарившихся родителей или собственных детей.

При этом во всех органах профилактики утверждают, что шлепок по попе не будет поводом для изъятия ребенка.

— Взрослых, которые шлепают детей, нужно учить быть родителями. Объяснять, как стоит вести в себя в трудных, конфликтных ситуациях с детьми, — объясняют в МВД. — Это очень важно, ведь долгое время после отмены школьных уроков этики и психологии семейной жизни в стране не было родительского образования. Сейчас родительское образование возрождается: активно работают семейные клубы, есть лекции для настоящих и будущих родителей.

По мнению Татьяны Зотиной, часто родители поднимают руку на детей из-за проблем в собственной жизни.

— Если у взрослых нет работы, материальные проблемы, у них нестабильное психологическое состояние, они могут сорваться и отшлепать ребенка за проступок, — делится опытом Татьяна Зотина. — Когда при помощи специалистов родители находят работу, ситуация, как правило, стабилизируется, дети продолжают жить в семье и получать адекватное воспитание.

— Можно ли навредить соседям, сообщив о том, что у них проблемы?

Во всех органах профилактики утверждают, что после постановки на профилактический учет положение семьи не ухудшится.

— Об этом не сообщают на работу родителей, поэтому никакого осуждения со стороны сослуживцев не будет, — сообщили в полиции. — Информация передается только в учебное учреждение, где учится ребенок. Это нужно для того, чтобы школьные психолог и социальный педагог могли грамотно выстроить работу с ним и его семьей. На поступление выросших детей в вузы, в том числе военной, правоохранительной направленности, то, что семья стояла на учете, не влияет.

Если у вас есть время и силы, предложите помощь соседям. Благодаря этому ситуация в их семье может улучшиться

— Стоит ли самостоятельно вмешиваться в дела соседей?

По словам начальника отдела по делам несовершеннолетних МВД Прикамья Татьяны Кандаковой, пермяки могут попытаться помочь соседскому ребенку, но должны делать это максимально осторожно.

— Если вы видите, что у ваших соседей проблемы, они часто срываются на ребенке, подойдите к ним, поинтересуйтесь, можете ли помочь, проявите соседское участие, — советует Татьяна Кандакова. — Идти к соседям в разгар ссоры не стоит, лучше сделать это, когда они успокоятся. Возможно, соседи попросят вас пару часов в день посидеть с их ребенком или еще о каком-нибудь одолжении. Если вы будете в состоянии его выполнить, то сможете помочь соседям.

Если к вам в квартиру прибежал соседский ребенок и попросил спрятать его от родителей, обязательно сообщите об этом в полицию или комиссию по делам несовершеннолетних.

— Если вы не обратитесь в эти органы, но при этом ребенок будет находиться у вас, это может быть расценено как нарушение его прав или прав его родителей, — предупреждают в Минсоцразвития.

Физическое насилие — не единственное проявление детского и семейного неблагополучия. О том, что еще может угрожать ребенку и как помочь ему оказаться в безопасности, мы расскажем в следующих публикациях. В этом нам помогут в департаменте социальной политики аппарата правительства Прикамья, который совместно с психологами разработал рекомендации для жителей региона.

— Для нас важно, чтобы взрослые — соседи, родственники или просто незнакомые люди — не оставляли детей в опасности, а сообщали в комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки или полицию, просто не были равнодушными к детской беде, — сообщает директор департамента соцполитики Елена Кравчук. — Подобные обращения уже поступают на электронную почту Deti-PK@mail.ru, и мы за них очень благодарны. По каждому сигналу специалисты выезжают на место, разбираются в проблеме и оказывают помощь.