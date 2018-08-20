5 приложений, которые должны быть в смартфоне каждого школьника

Как бы это ни было грустно, на дворе уже август, а значит — скоро снова в школу. И это испытание не только для детей, но и для родителей. Снова вспоминать все эти словарные слова, вместе с ребенком подтягивать английский, следить, чтобы малыш не потерялся после уроков и успел сделать все домашнее задание… Да, быть родителем — это настоящая работа.

Но мы собрали для вас 5 приложений, скачав которые, ваша родительская ноша станет намного легче. Попробуйте не хвататься за голову в ужасе от того, что скоро 1 сентября, а подготовить себя и своего юного школьника к новому учебному году.

«Почта банк. Младший»

Когда ребенок идет в школу, в его жизни появляются 2 новые потребности: чувствовать себя взрослым и иметь деньги на карманные расходы. С двумя этими желаниями легко справится приложение «Почта банк. Младший». Это настоящий мобильный банк для детей и подростков 6−14 лет, который поможет школьникам держать свои траты под контролем.

Ребенок получает свою виртуальную карту после того, как взрослый даст согласие на открытие детской карты в своем мобильном приложении «Почта Банк Онлайн». Имея детскую карту, ребенок может пользоваться бесконтактной оплатой сервисов Google pay или Samsung pay. Можно и телефон пополнить, и обед в столовой оплатить, даже помочь бабушке с коммунальными платежами!

Но все это под неусыпным контролем родителей. Взрослый может пополнять карту ребенка, устанавливать лимит на ежедневные траты, ставить запрет на определенные виды покупок (например, покупки в Интернет-магазинах или перевод денег на другую карту). Такое приложение помогает ребенку понять значимость денег, контролировать доходы и расходы, планировать свой бюджет. Финансовой грамотности стоит учиться еще со школы! Доступно только на базе Android.

«Duolingo»

Вы наверняка видели этого зеленого совенка, который приветливо машет крылышком всем, кто хочет изучать иностранные языки. И возможностей в этом приложении очень много. Тут и чтение, и разговорная речь, и грамматика, и все, что угодно. Начинать можно с уровня «ландан из вэ кэпитал оф грэйт британ» и доходить до вполне себе «Advance». А главное — все это в игровой форме, весело и продуктивно. За каждое выполненное задание дети получают баллы и другие бонусы. Кроме того, в приложении доступен не только английский, но и другие языки.

«Timetable»

Приложение, которое позволит вашему школьнику ничего не забывать. Сохраняйте в него все занятия, задания, имена преподавателей, даты контрольных и т. д. Информация между всеми устройствами ребенка синхронизируется самостоятельно, управление приложением очень простое, в нем удобный поиск и автоматические уведомления о заданиях и занятиях на следующий день. Также программа сама выставит на телефон беззвучный режим во время уроков. С таким помощником забыть о дате проверочной работы или о сроках сдачи поделки на урок труда просто невозможно!

«Орфография русского языка»

Приложение очень простое, подойдет даже для самых маленьких. Детям предлагается тест из 10 вопросов со сложными словами и несколькими вариантами их написания. По итогам теста ребенок получает оценку и может посмотреть правило, в котором объясняется, почему это пишется именно так. Все слова, в которых дети совершают ошибки, появляются в последующих тестах, чтобы их точно запомнили. Все орфограммы делятся на «легкие» и «сложные», правда довольно субъективно, ведь память у всех работает по-разному. В приложении собраны слова, в которых школьники со всей России делают ошибки чаще всего. Настоящий словарный диктант!

«Семейный локатор GeoZilla»

Если ваш ребенок склонен задерживаться после уроков, не предупредив вас, а вы часами не можете до него дозвониться, то для вашего спокойствия есть приложение GeoZilla. Это GPS трекер, который позволяет отследить местоположение членов вашей семьи и получить уведомление, если они посетили или покинули определенное место. При этом приложение оптимизировано для того, чтобы не сильно тратить батарею. Если ваш ребенок потерял связь с Интернетом, как только связь восстановится — приложение пришлет вам обновленные данные. В этом трекере есть и приватный чат для обмена сообщениями, а в расширенных версиях программы — создание семейного списка задач или покупок. И еще одна важная функция — трекер сообщит вам, что на смартфоне вашего ребенка садится батарея. Поверьте, это сильно сэкономит вам время и нервы!

Удачи вам в новом учебном году!

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