6 развивающих игрушек, польза которых сильно преувеличена

Реклама сделала свое дело: многие мамы и папы считают, что эти игрушки, как никакие другие, развивают их детей. Это действительно так? В нашей статье вы найдете честный обоснованный ответ.

Недавно на «Летидоре» выходила статья про игры, которые несправедливо считаются плохими, вредными или опасными.

А сегодня мы поговорим об игрушках, которые, наоборот, незаслуженно переоценили родители. О них нам расскажет психолог и психодраматерапевт Ирина Пермякова.

Ирина Пермякова

Каждый родитель прилагает все усилия, чтобы развить своего ребенка. В первую очередь с помощью игры. В магазинах можно найти всевозможные ультрасовременные игрушки, многие из которых позиционируются как развивающие. Давайте разбираться, все ли они на самом деле развивают наших детей.

Электронные питомцы

Кажется, что такая игрушка будет развивать у ребенка ответственность, эмпатию, желание заботиться, особенно если питомец совсем как настоящий. За электронной живностью, как и за настоящей, тоже можно, а порой и нужно ухаживать, оберегать, заботиться. Многие молодые родители помнят свое увлечение тамагочи и первыми «ферби». С тех пор появилось множество гораздо более реалистичных игрушечных животных.

Кажется, будто такая игрушка сможет заменить реальное животное.

Это становится особенно актуальным, если по каким-либо причинам нет возможности завести настоящего питомца. Однако если посмотреть под другим углом, привязанность если и формируется, то к неживой вещи, неодушевленному предмету, последствия поломки которой не так страшны, как какое-либо происшествие с живым существом.

Чем можно заменить. Обычной игрушкой-животным!

Такую игрушку ребенок сам наделит характером.

Благодаря фантазии ребенка игрушка будет превращаться в живое существо, настоящее животное!

И такая любимая игрушка очень важна для развития ребенка, она учит его доброте и дружбе, помогает чувствовать нежность, привязанность, жалость. Если очень хочется заботиться о животных, но нет возможности обзавестись домашним питомцем, можно стать волонтером в приюте, делать кормушки для птиц и белок.

Пазлы

Многие дети могут провести не один вечер за сборкой сложных пазлов. Кроме того, собирание сложной и большой картины из элементов может стать хорошим совместным досугом для семьи. Пазлы помогут ребенку развить усидчивость, умение работать по образцу, зрительное восприятие.

Однако у пазла очень ограниченный развивающий диапазон, да и интерес к нему проходит после окончания сборки.

Усилить полезный эффект помогут объемные пазлы, которые также развивают и пространственные представления. Однако и их функции заканчиваются после сборки.

Чем можно заменить. Мозаика также справится с функциями пазла, но при этом предоставит огромное пространство для творчества.

При этом мозаика не имеет «срока действия», из ее деталей можно собрать бесчисленное количество образов.

Можно отдать предпочтение конструктору, который поможет развить пространственное мышление и фантазию. С этим справятся те, что представляют собой набор деталей, из которых можно сконструировать что угодно. Можно выбрать и такой набор, в котором детали нужно дополнить, закончить, например раскрасить.

Игрушки с заданными функциями

К этой категории относится все то, что ограничивает варианты игры: гоночные трассы, парковки и гаражи, игрушки-персонажи, роботизированные игрушки и так далее.

Такие игрушки не оставляют возможности по-настоящему поиграть с ними, максимум, что требуется от ребенка, — собрать ее и нажать на кнопку.

А дальше она все сделает за ребенка: будет двигаться, издавать звуки, давать конкретный вариант игровых действий. Подобные игрушки не только дают мало возможности для развития, но и, вероятно, могут быстро наскучить.

Чем можно заменить. При выборе игрушки важно обратить внимание на соотношение активных и пассивных действий ребенка, которое она предполагает, насколько она включает его фантазию. Самые простые, но качественные игрушки обладают гораздо большим развивающим потенциалом, чем насыщенные электроникой.

Игрушки и наборы для творчества

К этой категории относятся наборы для поделок, создания украшений, дизайна кукольной одежды и так далее. Благодаря набору ребенок может создать конкретные украшения, игрушки, вылепить определенные фигурки (а порой просто залить специальный состав в готовые формы), нарисовать или выжечь определенную картину, нанести заданный трафаретом узор на готовое кукольное платье, скомбинировать детали и нарисовать дизайн одежды.

Подобные наборы могут лишь познакомить ребенка с возможным хобби, отдельной техникой рукоделия, научить обращаться с предметами для творчества. Дети просто воспроизводят, а не создают предмет.

Парадоксально, но наборы для творчества не дают раскрыться фантазии ребенка, создавая для нее четкие рамки и границы.

Конечно, подобным наборам стоит отдать предпочтение, если стоит задача познакомить ребенка с тем или иным видом творческого досуга.

Чем можно заменить. После знакомства с хобби вместо готовых наборов для лепки динозавров, фруктов, десертов лучше просто покупать массу для лепки. А вместо набора для дизайна — необходимые материалы.

Игрушки, имитирующие реальные предметы взрослого мира

Естественным стремлением ребенка является взросление. Многие родители хотят помочь малышу, покупая игрушки, которые похожи или даже почти так же функционируют, как и предметы из жизни взрослых.

Диапазон этой категории игрушек ограничен лишь бюджетом. В магазинах можно найти массу вариантов: от игрушечных утюгов до детских фотоаппаратов, на которые можно делать настоящие снимки.

Конечно, у каждого в детстве были игрушечные предметы «взрослой» жизни: строительные инструменты, посуда, бытовая техника и так далее. Да, такие игрушки могут значительно разнообразить сюжет игры, дать почувствовать себя взрослым, примерить роль мамы или папы. Однако важно оценить, насколько игрушка остается игрушкой, и честно ответить на вопросы:

— Действительно ли ребенку нужна именно такая вещь?

— Не заменяет ли она игру манипуляцией с предметом?

— Может быть, вместо игрушки предложить реальный предмет, заодно знакомя ребенка с технологиями?

Что может сделать ребенок с гитарой, которая сама играет мелодию? Только включить ее. На музыкальном инструменте он может научиться играть. На игрушечной сковороде можно приготовить любое фантазийное блюдо.

Однако чем более игрушка приближена к реальному предмету, тем меньше с ней можно играть.

Чем можно заменить. Если есть необходимость в реальных функциях предмета, имеет смысл отдавать предпочтение настоящим предметам и приборам, возможно, с простым функционалом, но которыми могут пользоваться дети.

Вместо покупки «детских» бытовых приборов или даже целой кухни лучше привлекать ребенка к реальным домашним делам. Вместо наборов для спа-процедур лучше устроить совместную с детьми спа-вечеринку.

Анатомические наборы

Напоследок стоит упомянуть противоречивые наборы, показывающие устройство человеческого организма. Многим детям они интересны.

Однако они не создают картины целостного образа человека.

Перед покупкой есть смысл задуматься, нужен ли такой набор ребенку в его возрасте, нужны ли знания анатомии, чем они помогут ребенку. Данные наборы скорее помогут при изучении раздела анатомии в школе в более старшем возрасте.

Как выбрать хорошую развивающую игрушку

На что обратить внимание при выборе подарка для ребенка? По-настоящему развивающая игрушка предоставляет возможности для активности, проявления инициативы, изобретательности, фантазии, осмысления своих действий, проявления разнообразных эмоций. Игрушка должна отвечать задачам развития конкретного возраста, интересам и потребностям ребенка.

Нет ничего плохого в том, чтобы у ребенка были функциональные и автоматизированные игрушки, а также те, развивающий потенциал которых не так велик, каким кажется на первый взгляд.

Важно, чтобы по сравнению с остальными игрушками их было немного.

Покупая игрушку, подумайте:

— как она выглядит,

— какой образ несет,

— какие ценности в ней заложены,

— чему она может научить,

— отвечает ли она интересам и потребностям возраста вашего ребенка,

— поможет ли ему проявить имеющиеся и развить новые способности,

— и самое главное — позволит ли она ребенку быть творцом игры.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!