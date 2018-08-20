«Эта тема меня вначале пугала». Екатерина Лезова помогает детям с инвалидностью поверить в себя

— В определенный момент у меня возникла потребность помочь детям-инвалидам и их родителям. Сейчас я категорически не хочу называть их инвалидами, а называю особенными детьми, — рассказывает Екатерина. — Эта тема меня, как и многих, вначале пугала. Пришлось пересиливать себя. Мой первый шаг — знакомство с Нижегородским благотворительным фондом, который поддерживает детей с ДЦП. На первых порах оказывала адресную материальную помощь, позже стала посещать мероприятия фонда. Потом стала думать шире: чем еще я могу помочь? В большинстве случаев болезнь излечить нельзя и для семей стоит вопрос — как научиться с этим жить? Как наполнять свою жизнь чем-то, кроме боли?

Миссия тренинговых программ «Моя дорога к счастью и успеху», которые проводит Екатерина Лезова и ее команда — научить детей и родителей по-другому смотреть на свои возможности, уйти от переживаний «я инвалид» на другую позицию: «Я могу занять свое достойное место в жизни и обществе», «Я могу получить достойную профессию и обеспечивать себя финансово». Внимание родителей здесь фокусируется не на лечении, а на социализации ребенка. В основе программ лежат методики личностного роста, сказкотерапии и икогенологии (недавно оформившаяся ветвь прикладной психологии, наука о грамотном взаимодействии детей и родителей внутри семьи).

Программы Екатерины Лезовой проходят весной и летом и длятся три месяца. Вначале они собирали до 15 семей, теперь — больше. В тренингах приняли участие уже более 70 семей с детьми. Сейчас проект оказывает поддержку детям не только с ДЦП, но и с другими формами инвалидности, врожденными и приобретенными, в том числе с онкологией (идёт сотрудничество с фондом НОНЦ). В ближайшем тренинговом проекте будут участвовать дети с сахарным диабетом, после ДТП и несчастных случаев.

Программы дают хорошие результаты: дети становятся более уверенными, позитивными, учатся дружить (до тренингов у многих вообще не было друзей), у них появляются хобби, улучшается речь, повышается мотивация к учебе.

Для семей с детьми 12–18 лет проводится тренинговая программа с элементами профориентации «Будущее — в твоих руках!», в рамках которой семьи посещают Нижегородский университет им. Н. И. Лобачевского и губернский колледж (центры инклюзивного высшего и среднего образования).

— В университете ребят встречает директор Центра карьеры ННГУ, руководители приемной комиссии, рассказывают про возможности вуза, — говорит Екатерина Лезова. — Они заходят в этот взрослый недосягаемый мир, и оказывается, что есть такие факультеты, где может учиться даже колясочник, даже незрячий человек. Мы показываем, что возможности в городе для самодостаточной жизни есть. Дети начинают участвовать в олимпиадах, в городских конкурсах, их плечи расправляются.

Родителям тренинги полезны не меньше, чем детям.

— Проблема инвалидности ребенка — это личная проблема родителя, чаще всего — матери. Она пребывает в тяжелых эмоциональных состояниях и практически не живет своей жизнью — не физически, ни личной, не профессиональной, — рассказывает Екатерина Лезова.

Пока тренинги бесплатны для участников и организуются на спонсорские средства и гранты. Отчасти это объясняется тем, что в большинстве семей-участников тяжелое финансовое положение.

— Мне хотелось бы, чтобы проект начал работать на регулярной основе, чтобы его можно было тиражировать в другие регионы, — продолжает Екатерина. — Для этого нужно, чтобы родители хотя бы частично оплачивали свое участие. На это у меня пока не хватает решимости.

Как и многим социальным предпринимателям, основательнице особых тренингов нужны новые знания в области бизнес-планирования, чтобы проект смог действовать стабильно. В этом году, например, она подавала заявку на всероссийскую программу «Начни иначе», организованную Росбанком для обучения социальных предпринимателей, улучшающих условия жизни людей с инвалидностью. А в прошлом году Екатерина выиграла президентский грант.

Еще один социальный предприниматель Олег Малышев создал Центр особого детства «Немолчи», в котором занимается коррекцией расстройств аутистического спектра. Все началось, когда аутизм в два с половиной года обнаружился у его дочки Елизаветы.

Публикация подготовлена в сотрудничестве с российской программой развития социальных предпринимателей «Начни иначе», осуществляемой «Росбанком» и Impact Hub Moscow.