Нерадивая многодетная мать осуждена в Сергачском районе

В Сергачском районе вынесен приговор 35-летней местной жительнице, которая признана виновной в неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Судом установлено, что женщина, имевшая пятерых несовершеннолетних детей в возрасте от трех до 15 лет, злоупотребляла спиртными напитками, бродяжничала, оставляя в грязи и без еды младших детей под присмотром старших.

Она не пыталась устроиться на работу, безразлично относилась к отсутствию еды, одежды и вещей для детей.

Зная о наличии у трехлетнего сына врожденного заболевания, требующего хирургического вмешательства, к хирургам не обращалась, а когда ребенка госпитализировали, мать бросила его в больнице на попечение старшей дочери.

Суд назначил недобросовестной родительнице наказание в виде 300 часов обязательных работ. Женщина лишена родительских прав. Дети временно помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних до решения вопроса об их обустройстве в учреждение для детей — сирот или в приемную семью.

Напомним, в Бутурлинском районе на нерадивую мать завели уголовное дело.