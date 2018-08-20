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Нерадивая многодетная мать осуждена в Сергачском районе
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Нерадивая многодетная мать осуждена в Сергачском районе 

Newsroom24 23 минуты назад
Фото: Newsroom24
В Сергачском районе вынесен приговор 35-летней местной жительнице, которая признана виновной в неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Судом установлено, что женщина, имевшая пятерых несовершеннолетних детей в возрасте от трех до 15 лет, злоупотребляла спиртными напитками, бродяжничала, оставляя в грязи и без еды младших детей под присмотром старших.
Она не пыталась устроиться на работу, безразлично относилась к отсутствию еды, одежды и вещей для детей.
Зная о наличии у трехлетнего сына врожденного заболевания, требующего хирургического вмешательства, к хирургам не обращалась, а когда ребенка госпитализировали, мать бросила его в больнице на попечение старшей дочери.
Суд назначил недобросовестной родительнице наказание в виде 300 часов обязательных работ. Женщина лишена родительских прав. Дети временно помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних до решения вопроса об их обустройстве в учреждение для детей — сирот или в приемную семью.
Напомним, в Бутурлинском районе на нерадивую мать завели уголовное дело.
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Женский форум
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