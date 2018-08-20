Никаких аистов и капусты. О сексе я говорила со своими детьми без шуток: колонка Яны Поплавской

Каждый родитель с ужасом ждет того дня, когда придется объяснять своему ребенку, как он появился на свет и что такое секс.

Несмотря на то что мы живем в эпоху, когда о сексе люди уже говорят без содрогания в голосе и лишнего стеснения, вопросов вокруг темы сексуального воспитания детей меньше не становится.

Как реагировать на «каверзные» вопросы чада, как на них отвечать, инициировать ли разговор самостоятельно — об этом в своей новой колонке рассуждает актриса, журналист, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская

Начну с себя. Моим сексуальным воспитанием никто не занимался, его в принципе не было! Первым «учителем» в этих вопросах для меня стал детский сад (пятидневка) и моя первая ясельная любовь — Павлик. У мальчиков и девочек были общие спальни. Однажды во время тихого часа мальчишки предложили девчонкам «сделку» (нам всем тогда было примерно 4 года): сначала девочки показывают, что у них в трусиках, а потом ребята. Я предложила мальчишкам продемонстрировать это первыми, что, собственно, они и сделали.

Я была потрясена, ведь то, что я увидела, было настолько не похоже на то, что есть у меня!

Мой Павлик в «показе» не участвовал. Он сидел рядом и шептал мне: «Ничего не показывай им». Я гордо ответила ребятам, что передумала. Повернулась к Павлику и спросила: «А у тебя там такое же?» Он густо покраснел и, будто бы извиняясь, сказал: «Да…»

Через несколько месяцев после того случая у нас появилась ужасная воспитательница. Она закрывала дверь спальни на швабру, чтобы не выпускать детей в туалет. А я, как назло, очень хотела в туалет и горько плакала. Мой Павлик придумал выход из ситуации: он открыл окно (это был второй этаж), взял меня за ручки, и я, свесив попу, писала из окошка. Я страшно стеснялась Павлика. А он говорил: «Я не буду на тебя смотреть, я буду смотреть в небо». Когда мой папа узнал о том, что произошло, был жуткий скандал…

Первое понимание, что есть мальчики и есть девочки и то, что есть мальчики, которые тебя могут защитить, ко мне пришло именно в детсадовские годы.

У меня никогда не возникало вопроса к родителям, как появляются дети на свет. Я была глубоко убеждена, что малышей вынимают примерно из той области, где у моей мамы был шрам от аппендицита.

В школьные годы я много снималась и гастролировала, поэтому практически не общалась со сверстниками.

О том, как «делают» детей, я узнала в восьмом классе. И меня это потрясло!

Ленка Кузнецова читала мне какие-то эротические рассказы Ги де Мопассана, а я ничего не понимала из того, что слышала. Когда подруга рассказала, как это технически происходит, я была возмущена страшно. Я была в таком гневе, что со скоростью звука направилась домой выяснять отношения с родителями.

Дома я топала ногами и кричала: «Как вы, два интеллигентных человека, можете заниматься подобной гадостью?» Мама с папой приросли к полу. Я требовала, чтобы родители немедленно перестали спать на одной софе — папе я велела перебраться на раскладушку. К слову, в течение нескольких месяцев они послушно выполняли мой приказ. Мне же в голову не приходило, что они снова могли «съехаться», когда я буду в школе.

Мама моей соседки по коммуналке Юли была фармацевтом, поэтому, когда она авторитетно заявила, что люди занимаются этим всего пару раз в жизни, чтобы зачать детей, я почти успокоилась.

О том, как «делают» детей, Яна узнала в восьмом классе

Хотя с ужасом подумала о многодетных семьях — сколько же раз в жизни людям пришлось испытывать такой страшный стыд?!

Я сейчас говорю абсолютно серьезно — именно так я рассуждала.

Помню: в классе девятом Машку из параллельного класса поцеловал мальчик. Она жутко рыдала, потому что была уверена, что теперь непременно забеременеет! Мы пошли к Ленкиной бабушке (бабушка работала в поликлинике ЦК ВЛКСМ), чтобы разобраться, действительно ли поцелуй может привести к беременности. Она, смеясь в голос, сказала нам: «Какие же вы дурочки! Знаете, сколько тогда было бы детей». Мы рванули к Машке с радостной вестью.

А чуть позже мальчишки стали таскать в школу журналы, которые они тайком разглядывали и по-дурацки хихикали. Вот и все мое сексуальное воспитание. Кое-что можно было узнать у сверстников, старших братьев и сестер, но любые разговоры с родителями на тему секса табу в то время.

У моих детей все было по-другому.

Я сразу решила, что буду отвечать на все вопросы. Единственное, подыскивала трактовки в зависимости от их возраста.

Примерно в 3 года Клим стал выяснять, почему мое тело так отличается от тела папы. Когда Сергей купал сына, я вошла в ванную, и Клим внимательно на меня посмотрел и сказал: «А почему у папы и у меня нет сисечек, а у тебя есть?» Я спокойно ответила: «Я же девочка, а ты — мальчик. Девочки очень отличаются от мальчиков, особенно когда вырастают, потому что девочки рожают деток и им необходима грудь, чтобы деток кормить молоком». Это вызвало бурный восторг. Клим с жаром принялся выяснять, есть ли там у меня в груди молоко. Очень долго мы обсуждали, откуда берется молоко в пакетах, почему у коровок оно есть всегда, а у меня его нет.

Старший сын Яны Клим

Потом он заметил, что сильно отличается от папы. Однажды он ворвался в ванную, где мылся Сергей, и от вида его обнаженного тела оторопел.

Клим посмотрел к себе в трусики, а потом на папу и зарыдал. «Мамочка, почему у меня все такое маленькое, а у папы большое?» — восклицал он сквозь слезы. В ответ я сморозила совершенную глупость: «Сынок, просто папа много и хорошо ест». Надо сказать, Клим целую неделю ел за двоих и постоянно заглядывал к себе в трусики — выросло ли там что-нибудь или нет.

Я взяла его на руки, извинилась за свою шутку и сказала: «Дружок мой, нечего плакать. Посмотри, какой у тебя маленький носик, какие маленькие ушки. Представляешь, если бы у тебя — такого малыша — что-то в штанишках было бы очень большим, как бы ты ходил, куда бы мы его спрятали? Будешь расти ты, будет расти и он».

На удивление, моя тирада его убедила, и у нас довольно долго не возникало вопросов на эту тему. Но я никогда не рассказывала больше, чем он спрашивал. Не надо никогда торопить события!

Я поражаюсь родителям, которые говорят: «Сейчас я все-все расскажу». Что вы собрались рассказывать? Вы уверены, что ребенок готов услышать ответы на вопросы, которые он не задавал?

Все должно происходить поэтапно и очень аккуратно, ведь у детей нет точно выверенных причинно-следственных связей.

Вам поступил конкретный вопрос, вот и отвечайте на него. Не надо продолжать. Разумеется, потом новые вопросы появятся.

Кроме того, не нужно закрываться от ребенка, стесняться. Не нужно делать из этого нечто тайное и неприличное. У ребенка не должен развиться комплекс, он не должен испугаться, не должен думать, что узнает о чем-то грязном и нехорошем. Вот в чем задача родителей!

Когда на улице мы видели беременных женщин, я говорила Климу, что в животике живут детки. У сына эта информация вызывала бурный восторг. Он расспрашивал, как ему удалось там дышать, как он ел и так далее.

К счастью, моя подруга привезла из Америки книгу для детей 3-5 лет с изумительными картинками на эту тему. Это стало моим спасением!

Где-то перед школой он задал вопрос: «Как я попал к тебе в животик?» Конечно же, я рассказала любимую всеми родителями историю про семечко, которое мне подарил папа. Сын спросил грозным голосом: «Как ты его положила в живот?» Я не понимала, как это объяснить.

Наш разговор с сыном как будто кто-то услышал. Потому что когда мы вышли из подъезда, то увидели… как огромный кот сидит на кошке. Клим был шокирован. Он поинтересовался, что кот делает, не обижает ли он кошку. «Нет, он ей семечко передает. Понимаешь, это как ключик и замок, которые подходят друг другу. Этот кот очень любит эту кошку», — ответила я.

Младший сын Яны Никита

Что касается Никиты, то он верил всему, что слышал. Он поверил бы и в аиста, и в капусту.

Когда младшему сыну было 3 года, он принес из детского сада новое слово, очень похожее на слово «гребля», только без первых двух букв. Я убеждала Никиту, что такого слова нет, что он неправильно расслышал, что существует вид спорта (включила спортканал и показала сыну), но он называется греблей. Но на следующий день вечером он заявил, что все-таки такое слово есть, и оно означает отношения между людьми.

Утром я отправилась в детский сад на серьезный разговор с воспитателями. К слову, они понуро опустили глаза и сказали, что у друга Никиты Петьки мама работает урологом, а папа гинекологом и что я не первая, кто приходит к ним по этому поводу.

Знания Петьки в этих вопросах были обширные.

Когда мы пошли гулять с Бутчем, наш пес залез на одну собаку, и Никита с восторгом закричал: «Да-да, сейчас они будут жениться!»

Кто рассказал Никите, как семечко попадает в маму, я не знаю. Полагаю, что Петька или кто-то другой в детском саду или школе. В третьем классе Ник вернулся домой и рассказал, как какой-то мальчик в их классе принес журнал с голыми тетями. Я предложила ему вместе со мной посмотреть журнал с обнаженными женщинами и рассказала ему все о фитнесе и о том, с помощью чего достигается красота тела.

Я не отмахивалась от сына. Я понимала: то, что я не расскажу ему красиво, расскажет кто-то другой, но похабными словами.

На отдыхе в Болгарии у Никиты случилось первое потрясение: он увидел женщину, которая загорала топлес. Сын сказал: «Мамочка, она же верх от купальника потеряла. Что ей делать?» Я объяснила, что ничего она не потеряла, что некоторые женщины любят загорать вот так и что у всех людей разное понимание правил приличия (стала приводить примеры, как к наготе относятся в разных странах Европы). Я всегда старалась все обосновывать с научной точки зрения.

Когда вы говорите спокойным голосом и рассказываете все «от» и «до», дети реагируют на тему абсолютно нормально.

Я рассказывала сыновьям, что отношения между мужчиной и женщиной — это так же физиологично, как и все остальные процессы.

На помощь мне пришли и библейские истории — про потоп, про то, что для жизни на земле людям нужно размножаться. Дети любят сказку. В такой форме им легче воспринимать информацию.

Моя подруга подарила Никите небольшую энциклопедию, где был нарисован мужчина в разрезе. Там короткими фразами были даны ответы на все вопросы, которые могут интересовать мальчиков. Я просто оставила Никите эту книгу. Вопросов он мне никаких не задавал.

Очень важно, чтобы в процессе сексуального воспитания мальчиков участвовал папа.

Наш особо в этом участвовать не хотел. Ему было неудобно. Как только он слышал эти вопросы, сразу находил себе дела — то в магазин нужно сходить, то звонок срочный и так далее. Зато Клим приходил мне на помощь. Он, как старший брат (Клим старше Никиты на 11 лет — прим. ред.), многому Ника научил. Например, что писать нужно стоя, что стульчак нужно поднимать. Это же все тоже сексуальное воспитание.

Яна сразу решила, что на вопросы детей будет отвечать честно

Глупостями по поводу аистов и капуст я сыновей не пичкала.

Конечно, может быть, и не нужно о людях сначала рассказывать. Приведите в пример птиц, животных, а потом добавляйте фразу: «У людей происходит точно так же».

Ребенка нужно постепенно знакомить с собой.

Если ваш сын трогает себя, не нужно кричать: «Ты что, это же неприлично! У тебя руки после такого отсохнут!» Нужно просто объяснить, что да почему.

Говоря ребенку, что он совершает гадкий поступок, вы не можете гарантировать, что у него после ваших слов не перещелкнет что-то в голове и он не начнет стыдиться своего тела, что у него не появится комплекс неполноценности.

Еще важный момент: смело говорите с детьми о предохранении.

У нас с Климом подобный разговор (кстати, очень взрослый и разумный разговор) состоялся после просмотра передачи про СПИД. Тогда мой 12-летний сын сказал, что это как-то неудобно в разгар свидания говорить человеку, чтобы он надел презерватив. «На свидания ходить — удобно, целоваться — удобно, а защитить себя неудобно, что ли?» — ответила я. На что Клим отметил, что нужно еще знать, как эти самые презервативы правильно надевать. Я предложила ему попробовать надеть презервативы на бананы. Мы смеялись страшно! Что вы думаете: у Клима презерватив раскатался, а у меня — нет. Сын вынес свой вердикт: «Да, мама, видимо, у тебя очень мало опыта». Я хохотала до колик!

А то, что касается девочек, то многие родители запугивают своих дочерей: мол, не связывайся с мальчиками, им от тебя только это и нужно. Почему бы вам не объяснить ребенку, что два человека ответственны за происходящее, что двое занимаются тем, что приводит к беременности?!

Я всегда говорила сыновьям: «Если твоя девушка забеременеет и я от тебя услышу, что в этом виновата она, я тебя „убью“! Но от ребенка я ни за что избавиться не дам!

Я повторяла ребятам, что это именно они должны оберегать девушек от нежелательных последствий секса, если ни он, ни его подруга не готовы становиться родителями. А если же это все-таки случилось, то ответственность должны взять на себя вы, дорогие родители!

У нас был такой момент, когда мне показалось, что Клим что-то недоговаривает (это случилось за несколько дней до его 18-летия). У меня возникло подозрение, что девочка, с которой он встречался, беременна. Сын мне позвонил и назначил встречу в ресторане. Пока я туда ехала, думала, что меня разорвет от мыслей. Я уже всех поженила, все до мельчайших подробностей продумала. В голове крутилось: „Понятно, он не хочет этого ребенка, он не хочет отвечать за свои поступки! Но не-е-ет!“

Я пулей ворвалась в ресторан напротив МИДа . Вошла, посмотрела ему в глаза. Он говорит: „Мам, я хотел с тобой поговорить“. Я наклонилась и прошипела: „Никаких абортов не будет! Если вам ребенок не нужен, я его заберу. Если ты не хочешь жениться, то это никогда не освободит тебя от ответственности. Если вы любите друг друга — хорошо, я буду помогать. Но решение может быть только одно: ребенок родится!“

Он пытался прервать меня, но я не позволяла: „Молчать, пока я не закончу, ты не скажешь ни слова“. А в заключение страшным голосом я прорычала тираду: „Не позволю, чтобы твой, а значит, мой ребенок с фамилией Поплавский где-то бродил неприкаянный, голодный, необутый“.

Несчастный мой сын в потрясении прошептал: „Мама, успокойся, я просто из юридической академии перевелся в Институт стран Востока“.

Я рухнула на стул. Для меня такая кульминация была сродни эффекту разорвавшейся бомбы!

Дорогие родители, поймите, что нет табуированных тем. Есть неправильная подача, есть неграмотная трактовка, есть незаинтересованность. Если бы вы брали на себя труд сексуально образовывать своих детей, а не кричали по всякому поводу, что во всем виновата школа, то проблем у ребенка в переходном возрасте было бы куда меньше!

Если бы вы объясняли девочкам, как считать менструальный цикл, рассказывали детям о средствах контрацепции, если бы вы общались со своими детьми, а не прятали голову в песок, то было бы меньше абортов и меньше малолетних матерей-одиночек! Если об этом расскажете не вы, то расскажет кто-то другой. А как он расскажет — одному богу известно, и тогда пеняйте на себя!

Фото: Instagram@the_yana_poplavskaya; личный архив Яны Поплавской

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