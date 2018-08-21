Поклонники поразились сходству дочки Ксении Бородиной со звездной мамой в детстве

Аудитория отметила, что характер у малышки Теи тоже не папин.

Популярная телеведущая Ксения Бородина поделилась с подписчиками в Instagram забавным коллажем. Звезда показала свою детскую фотографию, а рядом разместила снимок младшей дочки Теоны. Ксения Бородина решила узнать у подписчиков, видят ли они сходство между ними.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

20 Авг 2018 в 3:38 PDT Похожа?)

— спросила у своих поклонников Ксения Бородина.

Большинство подписчиков телеведущей поразились сходству младшей дочки Теи со звездной мамой. Многие из них были уверены, что девочка похожа на своего папу. Но после коллажа, которым поделилась Ксения Бородина, полностью изменили свое мнение. «Очень похожи! Две красотки!», «Одно лицо ☺», «Копия», «Как похожи, можно сказать-копии😃», «Огоооо. Коопия. Всегда думала, что она на отца похожа 🤤», «Одна копия! Очень похожи😍😍», «Офигеть!а я думала на мужа похожа дочка)))», «Да вы близняшки как будто бы)))», «Очень Ксю! Прям как в твоей песне— Новая Я!», «Я думала, что она на папу похожа, оказывается на маму)))», — прокомментировала аудитория в Instagram.

Однако некоторые подписчики в соцсетях по-прежнему настаивают, что Тея — копия своего отца. «Красота от мамы, но похожа на папу🤗», «Нее, Мару была похожа, а Тея на папу))», «А мне кажется, что она больше похожа на мужа. Есть черты Ксении конечно, но копия она папы. Вот старшая дочь Ксении, точно ее копия, без сомнений», «Немножко похожа на маму — 1%, а на папу — 99%», — ответили на вопрос звезды поклонники.

Кстати, недавно Ксения Бородина делилась забавным видео, как они с младшей дочкой учат стихи. Звезда решила показать, как она развивает Теону. Оказалось, что девочка в 2,5 года знает стихотворение Корнея Чуковского «Краденое солнце». Правда, малышка неохотно декламирует произведение, поскольку занята игрой с собакой. Тея забавно попросила маму не отвлекать ее от важного мероприятия.

А дальше мама проводила воспитательную беседу😂

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

2 Авг 2018 в 10:17 PDT «Как летит время, растет малышка не по дням, а по часам🤗 только недавно ведь в животике была», «Прекрасная малышка! И вы молодец успеваете все, и работать и с ребенком заниматься👍🏻👍🏻👍🏻», «Какая ты молодец, вот это воспитание! Моей 2,7 она никак говорить „по-человечески“ не!хочет! Не знаю, как учить, терпения столько нет😣❤️», «Да мои вы любимые, приятно за вами наблюдать! Какая все-таки Теюшка интересная, и это очень важные моменты, и ты Ксю просто умничка!», «Какая чудесная у вас доченька!💖🙏» — прокомментировали подписчики в Instagram.

Кстати, недавно Ксения Бородина с гордостью показала, что Тея хорошо говорит, знает цифры и фигуры. Звездная мама поделилась видео в Instagram. Подписчики Ксении Бородиной были удивлены знаниями ее младшей дочери.

Горе от ума😂

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

30 Июл 2018 в 2:38 PDT «Смотри какой вундеркинд в 2,5 года!», «Какая же она умненькая. 😻 Мало деток в таком возрасте столько знают, молодец, Ксюша ❤️», «Какая умница 😍😍😍», «Какая она у вас умничка 😍. И считает, и фигуры знает, и речь прекрасная», «Ксения, у вас талант учить детей», — комментировали пользователи.

Напомним, что в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова растут две дочки. Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. В декабре 2015 года у Ксении и Курбана появилась дочь Теона, которую родители часто ласково называют Тея. Также с семьей Ксении часто проводит время 10-летний сын Курбана от первого брака, Омар.

♥️ Family ♥️

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

10 Июл 2018 в 1:35 PDT Фото: Instagram @borodylia