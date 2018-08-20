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Модель Лили Олдридж беременна во второй раз
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Модель Лили Олдридж беременна во второй раз 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя модель Лили Олдридж поделилась радостной новостью в своем Instagram.
Модель Victoria's Secret Лили Олдридж и 36-летний участник группы Kings of Leon Калеб Фоллоуилл станут родителями во второй раз. Об этом сообщила «ангел» в своем Instagram, опубликовав фото с округлившимся животом. Срок у Лили пока еще совсем маленький, как и живот. «Сюрприз!», — лаконично подписала снимок Олдридж.
Напомним, Лили в 2007 году начала встречаться с лидером рок-группы Kings of Leon Калебом Фоллоуиллом. Пара познакомилась на фестивале Coachella. В 2011 году пара поженилась. А через год у них родилась дочь Дикси Перл.
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Фото:Global Look Press, Instagram
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