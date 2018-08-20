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Нерадивую многодетную мать из Сергача приговорили к обязательным работам
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Нерадивую многодетную мать из Сергача приговорили к обязательным работам 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Сергаче вынесен приговор 35-летней многодетной матери, которая не исполняла надлежащим образом свои родительские обязанности. Женщина назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
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Как установлено судом, у нерадивой матери пятеро детей в возрасте от трех до 15 лет. При этом они фактически были предоставлены сами себе. Женщина злоупотребляла спиртным, бродяжничала, постоянно оставляла малышей в грязи. Работать злоумышленница даже не пыталась. В доме постоянно не хватало еды, у детей практически не было одежды. Кроме того, у трехлетнего сына нерадивой матери обнаружили врожденное заболевание, требующее хирургического вмешательства. Женщина знала об этом, но к врачам не обращалась. А когда ребенка все же госпитализировали, мать даже не ухаживала за ним в больнице, оставив сына на попечение старшей дочери.
Свою вину злоумышленница признала. В настоящее время по иску органа опеки она лишена родительских прав. Дети временно помещены в социально-реабилитационный центр.
Напомним, в Бутурлине нерадивая 20-летняя мать растила годовалого сына в условиях антисанитарии.
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