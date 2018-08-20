Многодетная мама Алсу рассказала, почему не рожала в России

35-летняя Алсу объяснила, почему предпочитала рожать не в России.

У Алсу и ее супруга Яна Абрамова подрастают трое детей: 11-леняя Сафина, 10-летняя Микелла и 2-летний Рафаэль. Все трое детей родились заграницей. Старшую дочь певица родила в США, а других детей — в клинике Тель-Авива. В интервью изданию «Домашний Очаг». Алсу объяснила свой выбор повышенным вниманием журналистов.

— поделилась певица.

Также певица в интервью отметила, что воспитанием детей она занимается сама, так как супруг провалит много времени на работе. К слову, Микелла уже, кажется, определилась с выбором будущей профессии. В начале этого года девочка вместе с мамой выступила на концерте «Рождественская песня года» и исполнила песню «На краю земли». Кем в будущем видит себя вторая дочь, певица пока не рассказывает.

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Фото:Instagram