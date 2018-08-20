Осторожно, дети: все больше медиаконтента производят подростки младше 17 лет

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Ежегодно все больше медиаконтента производят дети и подростки младше 17 лет. Родителей и чиновников беспокоит чрезмерная погруженность детей и подростков в цифровой мир. Так, Конгресс США приступил к рассмотрению законопроекта о влиянии интернета и гаджетов на подрастающее поколение, сообщает «Коммерсант».

В конце июля Конгресс начал обсуждение законопроекта о выделении $ 95 млн на изучение «влияния соцсетей, приложений, сайтов, телевидения, кино, искусственного интеллекта, мобильных гаджетов, компьютеров, видеоигр, виртуальной и дополненной реальности и других медиаформатов» на когнитивное, физическое и социально-эмоциональное развитие детей.

При этом дети и подростки больше не являются только потребителями контента, теперь они очень активно его создают: ведут блоги и записывают видео. По оценке британской неправительственной организации Internet Matters, 13% детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет ведут собственный канал или блог, более трети загружает видео на YouTube или другие платформы. А по данным компании First Choice, которая в прошлом году провела опрос среди тысячи британских детей и подростков в возрасте до 17 лет, 34% респондентов хотели бы быть звездами YouTube, а каждый пятый хотел бы вести собственный канал.

В свою очередь эксперты считают, что ведение видеоблога может быть очень полезным для детей, так как помогает укрепить уверенность в своих силах. YouTube — это платформа для самовыражения и развития технологических и коммуникативных навыков, отмечает глава Internet Matters Кэролин Бантинг, призывая родителей не запрещать детям пользоваться интернетом.

«Если ваш ребенок надеется вести влог, записывать стриминговое видео или создать канал на YouTube, начать нужно с честного и открытого разговора с ними о контенте, который они собираются записывать, их мотивации и о том, как они реагируют на другие видео в интернете», — советует Бантинг.