Ещё
8-летний ребенок утонул в озере в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

8-летний ребенок утонул в озере в Нижегородской области 

Нижегородская правда 53 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com8-летний ребенок утонул в озере в Нижегородской области8-летний мальчик утонул в озере в Богородском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.
По предварительным данным, 19 августа мальчик с родственницей пошли купаться на озеро в селе Спирино. По непонятным причинам женщина не уследила за племянником и спустя какое-то время обнаружила, что ребенка на поверхности воды нет.
На место трагедии выехали следователи, при осмотре тела погибшего телесных повреждений обнаружено не было.
Как отмечают в СК, мальчик с родителями приехал в отпуск из Архангельской области.
Обстоятельства несчастного случая выясняются.
Нижегородская правда: последние новости
Баннеры с информацией о пропавшей Маше Ложкарёвой установили в Нижнем Новгороде Что делать, если заблудился в лесу? Краткая инструкция Доброе варенье для добрых людей. Известные нижегородцы делятся фирменными рецептами
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузову сняли танцующей в микробикини94
Как часто нужно менять постель16
В чем опасность чеснока
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения11
«Я сама дала мужу изменить»85
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
04:07
Как время изменило знаменитостей
Звёзды Красота
05:59
Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры
Звёзды Красота
05:12
Что вы не знали о женском теле
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение