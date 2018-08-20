8-летний ребенок утонул в озере в Нижегородской области

фото pixabay.com8-летний ребенок утонул в озере в Нижегородской области8-летний мальчик утонул в озере в Богородском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

По предварительным данным, 19 августа мальчик с родственницей пошли купаться на озеро в селе Спирино. По непонятным причинам женщина не уследила за племянником и спустя какое-то время обнаружила, что ребенка на поверхности воды нет.

На место трагедии выехали следователи, при осмотре тела погибшего телесных повреждений обнаружено не было.

Как отмечают в СК, мальчик с родителями приехал в отпуск из Архангельской области.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.