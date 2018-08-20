В Нижегородской области утонул восьмилетний мальчик

Восьмилетний мальчик утонул в озере села Спирино в Богородском районе Нижегородской области, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.

19 августа мальчик пошел на озеро со своей тетей. Во время купания женщина на непродолжительное время упустила племянника из вида. Тело ребенка извлекли из воды родственники.

Следователи не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Установлено, что мальчик приехал в Богородский район вместе с родителями из Архангельской области. Семья характеризуется положительно.