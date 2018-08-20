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Как на Руси поступали с сиротами
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Как на Руси поступали с сиротами 

Кириллица 43 минуты назад
Фото: Кириллица
Не всегда женщина была способна убить свое дитя, даже нежеланное. В этом случае она подкидывала его под ворота богатого дома, церкви или — что случалось чаще — относила ребёнка к общей могиле, скудельнице.
Там у матери было меньше шансов попасться на глаза людям и заслужить их справедливое осуждение. Постепенно оставлять детей вблизи скудельниц стало печальной традицией. Возле них стали сооружать небольшие избушки «божедомки», где дети хотя бы не оставались под открытым небом. Со временем они превратились в небольшие детские приюты, где воспитанием детей занимались пожилые люди. Они присматривали за сиротами, учили их уму-разуму, а заодно и охраняли божедомки. Еду и одежду в приюты сносили все, кто жил в округе. Таким образом ответственность за подрастающее поколение распределялась равномерно между всеми членами общества.
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