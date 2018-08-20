Я такой же, как ты. Повторение — мать учения!

В Отделении социальной реабилитации детей инвалидов нашего центра проходят коррекционные занятия с детьми с особыми образовательными потребностями.

Дети с определенными особенностями в развитии требуют многократного повторения одного и того же материала с минимальными изменениями в задании. Им не надоедают одни и те же пособия, следует только изменять задание и сказочную историю, которая сопровождает упражнение.

Дети с большим удовольствием выполняют все задания и очень радуются своим маленьким успехам.