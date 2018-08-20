Годовалый ребенок отравился жидкостью для розжига

Годовалый малыш попал в Детскую городскую больницу № 5 Санкт-Петербурга c сильным отравлением. Его родители рассказали, что он сделал глоток из бутылки для розжига. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Отравление произошло 19 августа. Взрослые не уследили за малышом, и он схватил стоявшую в доступном месте бутылку с химическим содержимым.

Врачи диагностировали острое пероральное отравление и токсическую пневмонию. В свою очередь, правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства ЧП.

Поскольку сезон шашлыков еще не закончился, подобные случаи могут повториться. В связи с этим медики и стражи порядка просят родителей быть очень внимательными и прятать от детей все опасные вещества и предметы.