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Годовалый ребенок отравился жидкостью для розжига
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Годовалый ребенок отравился жидкостью для розжига 

360tv.ru 1 час назад
Годовалый малыш попал в Детскую городскую больницу № 5 Санкт-Петербурга c сильным отравлением. Его родители рассказали, что он сделал глоток из бутылки для розжига. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».
Отравление произошло 19 августа. Взрослые не уследили за малышом, и он схватил стоявшую в доступном месте бутылку с химическим содержимым.
Врачи диагностировали острое пероральное отравление и токсическую пневмонию. В свою очередь, правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства ЧП.
Поскольку сезон шашлыков еще не закончился, подобные случаи могут повториться. В связи с этим медики и стражи порядка просят родителей быть очень внимательными и прятать от детей все опасные вещества и предметы.
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