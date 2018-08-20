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Мальчик, который чудом не умер при родах, вырос музыкальным гением — видео
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Мальчик, который чудом не умер при родах, вырос музыкальным гением — видео 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Невероятная история 15-летнего парня, которому явно было суждено выжить, обязательно вас удивит
Николай Мирошниченко из Харькова (Украина) при родах оказался на волоске от смерти — у него случился двусторонний инсульт. Мальчик чудом выжил, однако у него появились проблемы: эпилепсия, параличи, аномальное развитие внутренних органов.
"Наши врачи сказали, что ребенок безнадежный, с него толку не будет", — рассказывает его отец.
Однако родители не сдавались и всячески занимались со своим сыном, чтобы он мог нормально двигаться. Для этого они и решили заняться с ним музыкой. Но из-за такого состояния, мальчика даже не брали ни в одну музыкальную школу, из-за чего родителям пришлось обучать его самим.
Через год они отвели его на отчетный концерт с участием всех, кто ходил на подготовительные курсы по игре на пианино, и попросили об участии в нем своего сына.
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"Родители хихикают так, смотрят, пальцами показывают — прямо неприятно. Сел Николя и заиграл «Сонату G-dur» Бетховена. Половина родителей встали, взяли детей и ушли. И больше в музыку они не вернулись", — вспоминает отец.
С тех пор парень выиграл более 70 различных музыкальных конкурсов на Украине и в мире. Несмотря на то, что мальчика считают гениальным, мать уверена, что все это навыки, умение и результат больших стараний.
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