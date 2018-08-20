Женщина-полицейский покормила грудью ребёнка из неблагополучной семьи

Издание The Daily Mail рассказало о случае, произошедшем в больнице столицы Аргентины: женщина-полицейский оказалась в отделении, куда был доставлен на лечение ребёнок из неблагополучной семьи. Мальчиком никто не хотел заниматься, он был грязными и голодным, а у врачей не было на него времени.

Селеста Айала, служившая в тот день с напарницей, увидела малыша и попросила у врачей разрешение покормить мальчика. Когда разрешение было получено, она расстегнула служебную блузку и накормила младенца собственным молоком. Ее напарница восхитилась поступком женщины, сфотографировала ее и выложила в сеть. Снимок тут же вызвал реакцию: люди говорили женщине спасибо за неравнодушие.

Женщина-полицейский так прокомментировала свой поступок: «Я видела, что ребёнок плачет от голода, он тянул кусачки в рот, но никто не хотел им заняться. Я просто не могла оставить его так».

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