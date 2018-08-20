Многодетная мать из Нижнего Новгорода получила «Гран-При Миссис Россия 2018»

фото vk.com/missis_nnМногодетная мать из Нижнего Новгорода получила «Гран-При Миссис Россия 2018»Финал конкурса красоты и материнства «Миссис Россия 2018» прошел в центре «Планета КВН» 18 августа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Обладательницей гран-при конкурса стала нижегородка, мать троих детей Татьяна Грязнова. «Я безгранично благодарна организаторам, сказать со сцены ММЦ „Планета КВН“ о своём деле, семье, ценностях — это очень волнительно, и очень почётно представить свой город!», — написала на своей странице во ВКонтакте Татьяна.

Также Татьяна Грязнова победила в номинации «Миссис Красота и Здоровье 2018».

Еще одна нижегородка, мама восьмерых детей Елена Лазоренко награждена почетным титулом «Мама года 2018».