«Было бы неплохо вернуться к идее „профессиональной семьи“

«Министерство просвещения волнуют те проблемы, которые имеются в системе замещающего жизнеустройства и они совершенно правы в том, что проблему как жестокого обращения с детьми в семьях, так и проблему возвратов детей из семей необходимо решать и система нуждается в реформировании. И в этом смысле законопроект это первый шаг к этому. Безусловно, сейчас он нуждается в обсуждении, анализе и корректировке.

Во-первых, психологическое тестирование не решит проблему ни возвратов детей из семьи обратно в систему, ни жестокого обращения. Также он едва ли решит проблему насилия и в учреждениях (законопроект предусматривает введение тестирования и для специалистов учреждений). Ни один тест в мире не способен сказать как человек будет воспитывать ребенка и сможет ли справится с его поведением, с этим не могут справиться даже психиатры.

Задача таких тестов должна быть другой — помочь родителям осознать свою готовность и внутренние ресурсы для принятия такого решения. Но вместе с тем надо понимать, а кто будет проводить это тестирование? К сожалению, высококлассных специалистов крайне не хватает, а значит приемные родители будут просто зависеть от непрофессионализма и субъективности проверяющих, а специалисты государственной системы спокойной пройдут этот тест у специалистов этой же системы, то есть по сути „у своих“.

Во-вторых, ограничения по числу детей до 3 требует пересмотра. Было бы неплохим решение вернуться к идее профессиональной семьи, когда воспитание приемных детей по сути государственный заказ и он может быть сделан не всем желающим, а тем, кто уделяет взятым детям все свое время и, главное, способен это делать. Воспитание и уход должно быть основным местом работы таких семей и в них могут находиться как трое, так и 5 и 8 детей. В России есть много семей уже имеющих опыт воспитания большого количества детей и этот опыт надо систематизировать и сделать частью системы устройства детей, а не перечеркивать.

В-третьих, необходимо уделить внимание, все-таки, внедрению помогающих подходов в систему, а не просто контролирующих и карающих. Исходя их практики, я убеждена, чтомногих возвратов детей в систему можно было бы избежать, если бы семья могла вовремя получать необходимую помощь и поддержку от системы: и консультативную, и конкретнуюпсихологическую или в ряде случаев и психиатрическую, и педагогическую, а иногда было бы достаточно просто поддерживающей.»