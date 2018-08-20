Максимум за минимум. Как развлечь ребёнка, если в кошельке всего 500 рублей

На дворе август, каникулы близятся к завершению. Кто-то побывал на море, кто-то — у бабушки в деревне, кто-то покорил Эверест, а кто-то — все окрестные песочницы.

Но значит ли это, что последние недели каникул стоит провести перед телевизором или уткнувшись в телефон? Мы подобрали для наших читателей несколько увлекательных занятий, которые позволят не просто интересно провести время, но и сблизить членов семьи. Таких занятий даже в черте города очень много, но мы предлагаем сузить поиск финансовым критерием: развлечение должно стоить не более 500 руб., причём желательно вписать в эту сумму билет не только для ребёнка, но и для мамы (или папы) — вместе ведь интереснее.

Задача сложная, но выполнимая. Отметаем всеми любимый боулинг (не проходим по стоимости), игровые комнаты (дети играют сами по себе, а семью это никак не сближает), аттракционы в парке (по соображениям безопасности).

Зоопарк

Да, именно так — во множественном числе. Зоопарки в Омске бывают контактные (животных можно кормить и гладить) и бесконтактные (на питомцев можно просто смотреть). Из соображений гигиены и безопасности не рекомендуем посещать контактные зоопарки на открытом воздухе (в парках, например). В городских условиях есть более цивилизованные, а главное — безопасные — контактные зоопарки в закрытых помещениях. Здесь можно быть уверенным, что животные здоровы, привиты и обработаны. Ценник в среднем такой: будние дни — 180 руб., выходные — 230 руб., так что в наш финансовый предел мама с малышом прекрасно впишутся. А если ребёнку ещё нет трёх лет, то его можно провести в зоопарк бесплатно, а оставшиеся от «лимита» деньги потратить на угощение для зверюшек.

Из бесконтактных зоопарков настоящая находка — это, конечно, детский экоцентр. Животных здесь трогать нельзя (многие могут укусить или испугать), кормить тоже (у питомцев свой режим питания и рацион). Но зато здесь огромное количество зверей, наблюдать за ними можно бесконечно! А если малыш устал, есть возможность отдохнуть у знаменитого фонтана или даже устроить небольшой пикничок.

Здесь же есть ботанический сад, который в этом году впервые открыли для посещения. Можно увидеть созревание бананов и лимонов, узнать, что представляют собой томатное и кофейное деревья, а также более 200 других видов экзотических растений. Цена вопроса весьма символическая: посещение зоопарка для взрослого обойдётся в 100 руб., аквапарка и ботанического сада — 40, цены детских билетов вдвое меньше указанных, а малыши до 5 лет могут гулять по экоцентру совершенно бесплатно. Единственное ограничение: понедельник — санитарный день.

Весьма интересный способ семейного времяпрепровождения. Тем более сейчас, в период каникул, в прокат было выпущено несколько мульт— и кинофильмов. Если выберетесь на утренний сеанс, заплатите за билет всего 100-150 руб., а кое-где детям даже скидку сделают. Так что денег от имеющихся 500 руб. ещё и на попкорн хватит, а может, даже и на второе посещение кинотеатра останется.

Омский планетарий

Пойти на лекцию-экскурсию в это интереснейшее и загадочное заведение можно с детьми старше 6 лет. Школьникам здесь рассказывают о Солнечной системе, планетах и созвездиях, а в хорошую погоду в планетарии дают посмотреть в телескоп. Кто из нас не мечтал об этом в детстве? После экскурсии участникам предлагают выбрать настоящий космический сувенир, например, осколок кометы. Классическая экскурсия под куполом планетария длится около часа, а живое общение с профессиональным лектором ещё никого не оставляло равнодушным. В зале под космическую музыку гаснет свет и вспыхивают звезды, идёт путешествие по созвездиям, с мифами и историями их образования, ориентация по звёздному небу, путешествие с помощью аппарата «Планетарий» на Северный полюс и экватор. Для того чтобы попасть на лекцию, нужно предварительно записаться по телефону. Стоимость экскурсии — 200 руб. с человека, то есть если пойти вдвоём с ребёнком, то в заданный 500-рублёвый лимит вписаться вполне реально.

Отдых на природе

Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе находится почти в самом центре Омска. Здесь встречается несколько сотен видов уникальных растений, в том числе занесённых в Красную книгу. Тишина, свежий воздух, уютные аллеи и интереснейшие экскурсии — чем не повод погулять с детьми? Билеты приобретаются в кассе дендросада, их стоимость составляет 130-200 руб. в зависимости от выбранной экскурсии. Детям до 7 лет — бесплатно.

Бассейн

Отличный вариант не просто провести время, но и укрепить своё здоровье. С малышами стоит посетить занятие в детском бассейне с более тёплой водой. Стоимость участия в групповой тренировке «Мама+ребёнок» начинается от 400 руб. Однако многие детские бассейны предлагают бесплатное первое занятие. Почему бы этим не воспользоваться? Если ваш ребёнок уже не совсем малыш и не боится прохладной воды, вполне можно сходить в обычный взрослый бассейн. Стоимость часа посещения в среднем для взрослого составляет 250 руб., для ребёнка 7-14 лет — 150 руб. Малыши могут поплавать бесплатно. Как правило, в эту стоимость входит посещение бани или сауны. В некоторых бассейнах предлагают бесплатно воспользоваться специальным инвентарём (круги для плавания, специальные доски и пр.). Правда, для посещения любого бассейна придётся взять справку от врача, но это в целях вашей же безопасности.

Рисование песком

Очень модное, интересное и, к сожалению, достаточно дорогое удовольствие. Песок — это уникальный медитативный материал. Необычайно приятный на ощупь, он поглощает негативные эмоции, поэтому в течение часа общения с ним стабилизируются все физические и эмоциональные процессы. Рисование песком на специальном световом столе, да ещё под расслабляющую музыку — поистине магическое действо. Цены на мастер-классы и песочные шоу в Омске достаточно высоки, в среднем они стартуют от 350 руб. с человека, то есть за двоих придётся отдать намного больше 500 руб.

Однако если хорошенько поискать, можно найти такие занятия по рисованию песком, где мама исполняет роль помощника (сопровождающего лица), а значит, покупать отдельный билет для неё не придётся. Как правило, такую услугу предоставляют студии раннего развития для деток до 5 лет.

Мастер-классы

Лучший способ научиться новому интересному занятию — посетить мастер-класс. В поисках развлечений для родителя и ребёнка в пределах 500 руб. мы нашли уникальное заведение, в котором «прописались» десятки (если не сотни) разных ремёсел. Это заведение — «Дом мастеров». Детей можно приводить только на те занятия, которые не представляют собой никакой опасности. Так, деток от 5 лет здесь готовы научить свит-дизайну — мастерству составления композиций и букетов из сладостей. Стоимость такого мастер-класса — 350 руб. (сопровождающий — бесплатно).

Малышей от 4 лет наверняка заинтересует мастер-класс «Рисуем светом». На занятии дети попробуют приручить свет и ощутить себя в роли волшебников. В программе мастер-класса обещают показать целое световое шоу — мультик, который мастер создаёт на глазах у детей. Каждому участнику предоставляют специальный планшет и лазер для light-анимации. Цена вопроса — 400 руб. за ребёнка (допускается сопровождающий).

На мастер-классе «Я стеклодув» дети самостоятельно сделают сувениры из стекла, а также познакомятся с историей стеклодувного искусства, свойствами стекла, техниками работы и увидят мастера за работой. Стоимость занятия — 350 руб.

На мастер-класс по мыловарению можно приходить с детками от 6 лет. Всё, что вы сделаете на занятии, заберёте с собой — а это несколько кусочков красивого и ароматного мыла! Это удовольствие стоит 350 руб.

Все мастер-классы «Дома мастеров» перечислить очень сложно, но там точно что-то интересное для себя сможет найти как девочка, так и мальчик. Все занятия проводятся только по предварительной записи у мастеров. Однако есть одно «но»: до 15 сентября «Дом мастеров» занятия проводить не будет, так как мастера разъехались по городам России, чтобы поделиться своим ремеслом с жителями Крыма, республики Татарстан и другими. Но ведь необходимость чем-то занять ребёнка не ограничивается только летними каникулами, верно?

Школа юного пиццайоло

Пиццу любят все — это факт. А как насчёт приготовления пиццы своими руками прямо в кафе? Ребёнок будет в восторге от этой идеи: надеть специальную форму, оказаться на кухне, приготовить угощение вместе с поваром-пицмейкером, а потом угостить маму (а можно и всю семью) собственной пиццей — шикарное удовольствие! В одних пиццериях это стоит 300 руб., где-то и вовсе бесплатно, оплатить придётся только стоимость ингредиентов (которые можно выбрать самостоятельно). Зато сколько радости и эмоций! И не забудьте фотоаппарат: ваш малыш будет выглядеть весьма необычно в поварском колпачке и фартуке!

От редакции

В заключение хочется дать маленький совет: какое бы занятие вы ни выбрали, обязательно снимайте на каждом из них небольшие видеосюжеты, делайте фотоснимки. В конце каникул можно смонтировать целый семейный летний фильм или презентацию, которые захочется не раз пересмотреть в узком семейном кругу.