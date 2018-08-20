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«Тюменнефтегаз» поздравил будущих первоклассников с наступающим Днем знаний
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«Тюменнефтегаз» поздравил будущих первоклассников с наступающим Днем знаний 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
АО «Тюменнефтегаз» (дочернее общество ПАО «НК „Роснефть“) вручило подарки детям сотрудников предприятия, которые 1 сентября пойдут в первый класс. Подобная акция стала традиционной и проводится на предприятии ежегодно.
Будущим школьникам подарили удобные и яркие рюкзаки с анатомической спинкой и светоотражающими вставками. В наборе к ним — тетради и пеналы, пластилин, краски с кистями, картон, цветная бумага, фартук с нарукавниками для творческих занятий, а также вместительная и стильная сумка для сменной обуви. Дети и их родители высоко оценили качество и актуальность подарков.
Фото: АО „Тюменнефтегаз“
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