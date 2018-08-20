«Тюменнефтегаз» поздравил будущих первоклассников с наступающим Днем знаний

АО «Тюменнефтегаз» ( дочернее общество ПАО «НК „Роснефть“ ) вручило подарки детям сотрудников предприятия, которые 1 сентября пойдут в первый класс. Подобная акция стала традиционной и проводится на предприятии ежегодно.

Будущим школьникам подарили удобные и яркие рюкзаки с анатомической спинкой и светоотражающими вставками. В наборе к ним — тетради и пеналы, пластилин, краски с кистями, картон, цветная бумага, фартук с нарукавниками для творческих занятий, а также вместительная и стильная сумка для сменной обуви. Дети и их родители высоко оценили качество и актуальность подарков.

Фото: АО „Тюменнефтегаз“