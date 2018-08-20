8-летний ребенок пошел купаться с тетей и утонул. Трагедия произошла на озере в Богородском районе

Днем 19 августа мальчик в компании своей 35-летней тети пошел купаться, сообщает СУ СК по Нижегородской области. Во время купания женщина ненадолго отвлеклась. Когда она обнаружила, что ребенка нет на поверхности воды, стало слишком поздно.

На место выехали следователи и организовали доследственную проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.

Как установили следователи СК, мальчик приехал вместе с родителями в отпуск их Архангельской области. Семья характеризуется положительно.

Это не первый случай гибели детей на воде в Нижегородской области. Следователи СК вновь обращаются ко всем жителям города и области: основные причины гибели детей на воде — это незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности при купании, отсутствие навыков плавания и недостаточный контроль со стороны взрослых за их поведением.

Вот простые рекомендации, соблюдение которых жизненно важно:

— не отпускайте несовершеннолетних детей на водные объекты одних без вашего присмотра;

— не поручайте своим старшим детям, в особенности несовершеннолетним, присмотр на воде за младшими детьми;

— категорически запретите детям самостоятельное купание;

— не показывайте негативный пример, купаясь в местах, где купание запрещено;

— выучите с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети могут позвонить, если вас не окажется рядом;

— объясните детям, что сотовый телефон, в первую очередь, предназначен для обеспечения связи с родителями и вызова экстренной помощи;

— главная их задача, если они видят тонущего человека, — не растеряться, а очень быстро и громко позвать на помощь взрослых, набрать номер службы спасения.

В июле полуторогодовалая девочка утонула на Автозаводе, когда гуляла со своим дедушкой. В июне на Волге две девочки стали тонуть, спасти удалось только одну из них. Также 8-летний мальчик утонул этим летом в Краснобаковском районе.