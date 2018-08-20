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Какие семьи могут получить выплату на подготовку детей к школе?
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Какие семьи могут получить выплату на подготовку детей к школе? 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
До первого сентября — рукой подать, а значит, заботы большинства родителей связаны с подготовкой детей к новому учебному году. Дело это, как известно, не дешёвое, поэтому некоторым категориям семей собраться в школу поможет региональный бюджет.
С этого года список семей, живущих в Иркутской области, которым положена единовременная выплата в 3 тысячи рублей на каждого ребёнка к 1 сентября, расширили. Раньше на эту меру поддержки могли претендовать многодетные семьи, имеющие доход ниже прожиточного минимума. Теперь выплату могут получать и семьи, в которых единственный родитель или один из родителей (законных представителей) воспитывает троих и более детей, не достигших возраста 18 лет, и при этом не работает и не состоит на учете в центре занятости, но получает различные виды пенсии.
Важно, что подать заявление на выплату можно только до 31 августа. Обратиться следует в управление соцзащиты по месту жительства. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте минсоцразвития Приангарья.
Выплату уже назначили 22-м тысячам детей, еще около 700 школьников будут иметь право на меру поддержки в связи с изменениями.
О том, как сэкономить, собирая ребёнка в школу, читайте в нашем материале.
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