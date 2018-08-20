Битцевский лес приглашает на экскурсии, квесты и тематические занятия

Эта неделя обещает быть теплой, и родители с детьми смогут отлично отдохнуть на природоохранных территориях эконцентра «Битцевский лес».

21 августа в 12:00 — квест «Птица счастья» (8+). Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (916) 306-56-50. 22 августа в 13:00 — тематическое занятие «Арт Среда» (8+). 23 августа в 11:00 — квест «Когда я был маленьким» (8+). 24 августа в 11:00 — тематическое занятие для малышей и их родителей «Сказки под сосной» (3+).

Посещение экскурсий, занятий кружков и тематических мероприятий на природных территориях и в эколого-просветительских центрах — отличная возможность зарядиться положительной энергией и узнать много нового и интересного.