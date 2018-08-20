Ещё
Битцевский лес приглашает на экскурсии, квесты и тематические занятия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Битцевский лес приглашает на экскурсии, квесты и тематические занятия 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Эта неделя обещает быть теплой, и родители с детьми смогут отлично отдохнуть на природоохранных территориях эконцентра «Битцевский лес».
21 августа в 12:00 — квест «Птица счастья» (8+). Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (916) 306-56-50. 22 августа в 13:00 — тематическое занятие «Арт Среда» (8+). 23 августа в 11:00 — квест «Когда я был маленьким» (8+). 24 августа в 11:00 — тематическое занятие для малышей и их родителей «Сказки под сосной» (3+).
Посещение экскурсий, занятий кружков и тематических мероприятий на природных территориях и в эколого-просветительских центрах — отличная возможность зарядиться положительной энергией и узнать много нового и интересного.
Ясенево: последние новости
Ясеневцы придут на выборы мэра города 9 сентября с детьми и друзьями Студия Top Kids в центре культуры и искусств «Меридиан» приглашает юных моделей Активные граждане выбрали фитнес-зарядку на свежем воздухе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»65
Бузову сняли танцующей в микробикини113
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки2
Пора на диету: у Бони пропала талия6
Как время изменило знаменитостей1
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
10:04
Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться
Любовь Звёзды
05:46
Самые красивые первые леди мира
Звёзды Красота
04:07
Как время изменило знаменитостей
Звёзды Красота
05:59
Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры
Звёзды Красота
05:12
Что вы не знали о женском теле
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение