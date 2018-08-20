В Нижнегорском районе Республики Крым полицейские разыскали полуторагодовалую девочку, ушедшую из дома

Сотрудники ОМВД России по Нижнегорскому району в воскресенье вернули домой малолетнюю «потеряшку»: малышка, которой еще не исполнилось и двух лет, ушла из дома в неизвестном направлении.

Как сообщила сотрудникам полиции мама девочки — жительница села Изобильное Нижнегорского района, сразу после обеда она уложила ребенка спать. Сама женщина в это время также уснула в соседней комнате. Примерно через два часа, проснувшись, заявительница обнаружила, что дверь их дома открыта настежь, а ребенка нет на месте.

На поиски девочки был поднят весь личный состав отдела полиции, подключены местные жители и волонтеры, оповещены коллеги из подразделений МЧС

В короткие сроки ребенок 2016 года рождения, самовольно ушедший из дома, был обнаружен в лесополосе примерно в полутора километрах от села. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нижнегорскому району «потеряшка» была возвращена по месту жительства.

Стражи порядка выяснили, что противоправных посягательств в отношении малолетней не совершалось. Они установили, что ребенок в какой-то момент проснулся, выбрался из кроватки и без какого-либо контроля взрослых, босиком и в домашней одежде отправился на улицу. Оставшись незамеченной со стороны соседей и других жителей села, девочка через огороды по проселочной дороге ушла в лес. До момента обнаружения она находилась вне дома в течение нескольких часов.

Сотрудниками полиции с родителями ребенка проведена профилактическая беседа.