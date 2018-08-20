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Жителя Хакасии осудят за изнасилование девятилетней девочки
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Жителя Хакасии осудят за изнасилование девятилетней девочки 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники правоохранительных органов передали в суд уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Жителя Абакана подозревают в изнасиловании девятилетней девочки. Об этом сообщил сайт «SM news».
Известно, что все произошло 19 июня. Пьяный мужчина предложил ребенку поискать его кошку, которая потерялась. Под этим предлогом подозреваемый отвел девятилетнюю девочку на берег дренажного канала города и изнасиловал. После преступления ребенок пришла домой и все рассказала матери. Родительница тут же сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.
Девочке оказали медицинскую помощь и госпитализировали. В настоящее время злоумышленника задержали. Он полностью признал свою вину.
Ранее мужчина был неоднократно судим. Преступление он совершил с непогашенной судимостью.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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