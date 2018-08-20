Четырехлетняя дочь Тимати поразила поклонников своей эрудицией

Девочка знает не только, где живет медведь, но и без труда называет все ноты.

Мама Тимати Симона Юнусова похвасталась успехами своей внучки. Звездная бабушка показала серию видеороликов, где Алисе задают вопросы обо всем на свете. Симона Юнусова не раз говорила, что с малышкой занимается педагог Елена Куликова . Именно она играет с Алисой в карточки на видео. Подписчики Симоны Юнусовой отметили, что дочка Тимати очень развитый ребенок.

«100 вопросов ребёнку»👍👌😉

Публикация от simona280 (@simona280)

20 Авг 2018 в 1:06 PDT «Какая умная девочка😊😍», «Такая она важная на втором видео😀 Видно, что эй очень это нравится!», «Молодец такая, много знает и хорошо говорит. Видно что с ребенком занимаются», «Чудесная девочка! Умница!», «Как же интересно вас смотреть. А ответы „марс и глобус“ ну просто заряд улыбок на целый день!)», «Браво, малышка умница👏», «Эрудированный ребенок не по годам 😍👍🏻», — восхитились ответами Алисы на разные вопросы подписчики в Instagram.

Кстати, сама педагог Елена Куликова в своем личном блоге показала видео, как четырехлетняя дочь Тимати учится читать. Преподаватель поделилась с подписчиками некоторыми советами из своей практики.

Публикация от Елена Куликова (@leno4ka_kulikova)

20 Авг 2018 в 12:03 PDT Конечно через игровую подачу легче всего заинтересовать ребенка чтением и буквами😊. Я вот, например, не покупала дорогих пособий. Я просто распечатала простые слова. Где крупные буквы, и Алисе легко их узнать и прочесть, А с малышами можно вырезать буквы и положить их например в машинку 🚗 👦🏼или положить в сумочку👛👧🏼 Фантазируйте,

— рассказала Елена Куликова.

Публикация от Елена Куликова (@leno4ka_kulikova)

1 Авг 2018 в 11:47 PDT По мнению психологов, лучший возраст для обучения чтению — от 4,5 до 6 лет. На практике научиться читать ребенок стремится в возрасте 5 лет. Существует целый ряд факторов, говорящих о том, готов ли ребенок осваивать науку «чтение». Вот самые важные: ➖Нет проблем с произношением ➖Нет проблем со слухом ➖Достаточное владение речью ➖Развитый фонематический слух ➖Свободная ориентация в пространстве,

— поделилась с подписчиками педагог.

Отметим, что Тимати очень любит свою единственную дочь. На днях рэпер представил новый клип с участием Алисы в честь своего 35-летия. Поклонники Тимати пришли в восторг от трепетных отношений звездного папы и его малышки.

«Поздравляю вас! Вы прекрасный человек, продюсер, актер, репер и в первую очередь отец! У вас прекрасная дочь. Вы огромный молодец:-) Продолжайте в том же духе», «Желаю тебе счастья, здоровья, любви, удачи в жизни личной и в карьере, чтоб ты был счастлив с Алисой и со своей семьей!», «Какая же красивая у Вас девочка», «Тимур, ты — замечательный отец, такая дочка скромная, воспитанная, красивая, умная. Одно удовольствие смотреть. Ты все правильно делаешь», «Алиса — солнышко, чудесный ребенок. Тим, береги малышку», — отреагировали на премьеру клипа поклонники Тимати.

Кстати, мама Тимати в начале августа делилась фото со съемок нового клипа рэпера с дочерью. Четырехлетняя девочка восхитила поклонников творчества папы своей грацией и дерзостью одновременно.

Милашка в деле! Помогает Папе сделать клип более содержательным…😜💪

Публикация от simona280 (@simona280)

6 Авг 2018 в 12:19 PDT «Алиса нереально милая)))) Мамина нежность (носик прелесть))), папина дерзость))))😂😊👏👍», «Алиса всегда потрясающая, и мне очень нравится, что бабушка развивает ее всесторонне и разный имидж ей подбирает почти каждый день, показывая, что характер у девочки многогранный», «Замечательная артистка. Мамина грация и папин стержень видны уже», «Какие они классные! И какой замечательный отец Ваш сын! Всего Вам самого доброго! Алиска — невероятная!», «Потрясающий ребенок🙏», — прокомментировала аудитория в Instagram.

Напомним, что у рэпера есть четырехлетняя дочка Алиса. С мамой девочки моделью Аленой Шишковой Тимати расстался после нескольких лет отношений. Они остались друзьями и по-прежнему тепло общаются. Большую часть времени дочь Тимати проводит с его мамой. Симона Яковлевна Юнусова занимается воспитанием девочки, так решила семья из-за плотного рабочего графика звездных родителей малышки.

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

19 Мар 2018 в 10:49 PDT Публикация от simona280 (@simona280)

20 Мар 2018 в 4:51 PDT В последнее время с Алисой все чаще проводит время и сам Тимати, который пообещал в ближайшие 2-3 года меньше уделять времени карьере артиста.

На поиски пиратского корабля)))

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

6 Авг 2018 в 9:14 PDT Мне бы хотелось во всей этой суете не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени! Надеюсь, так понятнее. Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты,

— сообщил поклонникам артист.

Фото: Instagram @timatiofficial, @simona280, @leno4ka_kulikova