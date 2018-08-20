Ещё
Инсайдер: Эштон Катчер требует от Милы Кунис третьего ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инсайдер: Эштон Катчер требует от Милы Кунис третьего ребенка 

Журнал ОК! 1 час назад
Мила Кунис и Эштон Катчер вот уже три года живут счастливо в браке и воспитывают двоих детей. Даже в их безупречном союзе есть место ссорам и разногласиям. Так, инсайдер заявил, что Эштон Катчер очень хочет третьего ребенка, а Мила категорически против.
Желание Эштона увеличить семью стало причиной напряженных отношений с Милой. Их брак переживает кризис, — прокомментировал источник.
#milasfavpics
A post shared by Mila Kunis (@kunismilax) on  Jul 17, 2017 at 2:37pm PDT  Неудавшееся свидание вслепую помогло Миле Кунис и Эштону Катчеру влюбиться
Сами супруги слухи никак не комментируют и о прибавлении в семье пока не говорят. Сейчас влюбленные воспитывают дочку Уайатт и сына Димитрия. Девочка растет билингвом: она научилась говорить на венгерском языке, пока вместе с родителями отдыхала в Будапеште. Кроме этого, малышка знает русский, английский и испанский.
Журнал ОК!: последние новости
Анджелина Джоли вышла на прогулку с детьми на фоне слухов о своей госпитализации Писатель Эдуард Успенский ушел из жизни Джастин Бибер показал первое фото новорожденной малышки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она вернулась ко мне без одежды»
Бузову сняли танцующей в микробикини
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»116
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки2
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения11
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
10:04
Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться
Любовь Звёзды
05:46
Самые красивые первые леди мира
Звёзды Красота
04:07
Как время изменило знаменитостей
Звёзды Красота
05:59
Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры
Звёзды Красота
05:12
Что вы не знали о женском теле
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение