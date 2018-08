Инсайдер: Эштон Катчер требует от Милы Кунис третьего ребенка

Мила Кунис и Эштон Катчер вот уже три года живут счастливо в браке и воспитывают двоих детей. Даже в их безупречном союзе есть место ссорам и разногласиям. Так, инсайдер заявил, что Эштон Катчер очень хочет третьего ребенка, а Мила категорически против.

Желание Эштона увеличить семью стало причиной напряженных отношений с Милой. Их брак переживает кризис, — прокомментировал источник.

Сами супруги слухи никак не комментируют и о прибавлении в семье пока не говорят. Сейчас влюбленные воспитывают дочку Уайатт и сына Димитрия. Девочка растет билингвом: она научилась говорить на венгерском языке, пока вместе с родителями отдыхала в Будапеште. Кроме этого, малышка знает русский, английский и испанский.