Роскачество рассказало, как выбрать школьную форму

В конце августа родителей школьников не может миновать необходимость покупать ребенку новую форму. Роскачество сочло нужным дать важные рекомендации, которые помогут правильно выбрать одежду для учащегося.

В первую очередь нужно обращать внимание на состав ткани, из которой выполнена вещь. В наших погодных условиях оптимальным считается состав с 50 процентным содержанием шерсти. И вопреки привычным убеждениям, использование синтетического материала в одежде допускается — он продлевает жизнь вещи и улучшает носку, однако синтетики в ткани должно быть не больше 55 процентов.

Еще эксперты советуют остерегаться покупок комплектов формы дешевле, чем за полторы тысячи рублей, потому что эта цена является себестоимостью и только некачественный продукт может стоить меньше.

Обращайте внимание на специальные маркировки: "Подростковый", "Детский", "Для школьного возраста" — это даст дополнительную гарантию того, что к производству данных вещей были предъявлены особые требования.

И не забывайте, что учебное заведение не имеет права принуждать родителей покупать форму в каком-то определенном месте.