Юные любители точных наук попробуют свои силы в медиацентре на Братиславской

В медиацентре на Братиславской в среду, 22 августа, состоится открытое занятие для детей по математике. Приглашаются любители точных наук от 3 лет. — Приглашаем детей 5-6 лет в 12:00, а малышей 3-4 лет в 13:00 поиграть, посчитать и полюбить математику. Большое внимание уделяется работе с памятью, воображением, фантазией, логикой, пониманием двойственности явлений на основе математического материала, — отметили организаторы.

Дети погрузятся в атмосферу фантазии и игры, встретятся со сказочными героями.

Занятие состоится по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Участие бесплатное. Обязательна регистрация по ссылке: https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/689440/