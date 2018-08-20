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Юные любители точных наук попробуют свои силы в медиацентре на Братиславской
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Юные любители точных наук попробуют свои силы в медиацентре на Братиславской 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
В медиацентре на Братиславской в среду, 22 августа, состоится открытое занятие для детей по математике. Приглашаются любители точных наук от 3 лет. — Приглашаем детей 5-6 лет в 12:00, а малышей 3-4 лет в 13:00 поиграть, посчитать и полюбить математику. Большое внимание уделяется работе с памятью, воображением, фантазией, логикой, пониманием двойственности явлений на основе математического материала, — отметили организаторы.
Дети погрузятся в атмосферу фантазии и игры, встретятся со сказочными героями.
Занятие состоится по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Участие бесплатное. Обязательна регистрация по ссылке: https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/689440/
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