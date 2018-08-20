Калечат здоровых детей. Родители потребовали запретить качели для инвалидов

В Москве родители спорят — нужны ли на детских площадках качели для маломобильных детей. После того, как несколько здоровых малышей получили переломы ног, катаясь на них, некоторые потребовали запретить установку и использование во дворах этих сооружений. Другие родители обвинили протестующих в халатности и недосмотре за своими чадами. И считают, что дети-инвалиды тоже имеют право на собственные качели.

Источник фото: телеканал «360»

Саше Пахомовой четыре года. Каждый день она приезжает с мамой на любимую детскую площадку на инвалидной коляске. Но так было не всегда. В начале лета у себя во дворе девочка сломала ногу, катаясь на качелях для детей-инвалидов.

«Перелом большой берцовой кости, со смещением и большая ссадина, которая под гипсом она превратилась в фликтену. Это такой большой пузырь с гноем и, когда это сняли, конечно, было больно», — рассказала Олеся Пахомова, мама Саши.

Качели, которые посадили Сашу и еще несколько детей из этого двора в инвалидное кресло, сейчас сняли. На всякий случай оцепили предупредительной лентой и прикрепили специальный значок инвалида. Это случилось после очередного несчастного случая.

Источник фото: телеканал «360»

«В пятницу получилось, что у меня дочь сломала ногу, ее увезли в больницу, а в понедельник часа в 2-3 их повесили, у меня есть доказательство, что этих объявлений не было», — заявил Александр Кошель , отец Вики.

Семилетняя дочь Александра, скорее всего, пропустит 1 сентября в школе. Она до сих пор находится в больнице. Несколько недель назад, прокатившись на этих качелях, она получила травму обеих ног и открытый перелом.

«Качели висели во дворе, такая большая конструкция килограммов 150, дети становились на них, садились, их раскачивали, у кого-то ноги соскакивали с качелей, и их ломало, а кто-то пытался остановить, как на нормальных качелях. И вот моя дочь решила ножкой остановить, и ее тоже срезало», — рассказал Александр Кошель.

Источник фото: телеканал «360»

Отец Вики с трудом сдерживает эмоции, когда показывает, как упала его дочь с качелей. Как затянуло ее ногу под металлическую конструкцию весом 150 килограммов, откинуло на несколько метров от них. Он не жаждет мести или денег, просто хочет, чтобы трагедии в его дворе прекратились.

«Мы не против этих качелей, это изначально было сказано всем, что они должны быть безопасны как для маломобильных детей, так и обычных», — считает Александр Кошель.

Новая игровая площадка с качелями для инвалидов-колясочников появилась в Восточном Бирюлеве в прошлом сентябре. Всего за год на ней пострадали девять детей. У всех переломы ног. Но доступ к качелям закрыли только две недели назад. В управе комментировать это не стали.

Площадка в Восточном Бирюлеве не единственная. Несколько десятков детей в Москве и других городах России получили похожие травмы. В Казани детская забава, вообще, закончилась смертью ребенка. Родители требуют запретить установку и использование качелей для маломобильных детей на обычных детских площадках.

Источник фото: телеканал «360»

«После того, как мы судимся два года, в Бирюлеве они также установили эти качели, и из девяти человек, один ребенок уже лежит с переломом со смещением», — рассказал Виктор Авакаян, отец пострадавшей в 2016 году девочки.

В суде отказались признать качели опасными, связав травмы детей с халатностью родителей. Все сооружения прошли лицензирование по ГОСТу. Но ГОСТ оказался другой.

«Изготовитель обратился за добровольной сертификацией, заведомо зная, что существуют государственные стандарты на безопасность конструкции, а сертификацию провел на безопасность материалов и соединений», — разъяснила Оксана Савина, председатель региональной общественной организации защиты прав потребителей.

Источник фото: телеканал «360»

Так, например, в конкурсе в Измайлове по документам госконтракта качели были именованы малыми архитектурными формами. То есть их приравняли к фонтанам, лавочкам и клумбам. Но фирма-производитель ни о каких судах не слышала.

«Нет, ни в судах, ни у наших менеджеров никаких сообщений о травмах не зафиксировано. Все оборудование сертифицировано и соответствует ГОСТам», — заявил по телефону представитель ООО «ВЕГА групп».

Споры и противостояние родителей не прекращаются до сих пор. Одни обвиняют в недосмотре за своими детьми. Пострадавшие пытаются доказать, что качели опасны. Суды длятся уже два года, но пока окончательного решения по делу нет.