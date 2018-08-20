Максим Виторган показал, как отдыхает с детьми

Звездная семья наслаждается отпуском на Лазурном берегу.

Телеведущая, журналист и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак вместе с мужем, сыном Платоном и двумя детьми Максима Виторгана путешествует на яхте по морям. Пока звездная семья остановилась в Италии. Актер Максим Виторган показал, как с дочерью и сыном бегает по утрам.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

19 Авг 2018 в 9:05 PDT Пока младшенький просыпается, старшенькие уже км 2 пританцовывают. Пока пританцовывают. Потом в горы свернем, и танцы закончатся. Да и папе не до съемок будет;-))))

— забавно подписал видеоролик звездный отец.

Кстати, Ксения Собчак и ее супруг активно делятся фото и видео с отдыха. Вся дружная звездная семья разнообразно проводит время в Италии.

«Молодцы, очень интересно отдыхаете 👍👍✊✊, когда вся семья вместе — это здорово!», «Приятно смотреть!», «Красавчики 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😻😻😻😻😻😻😻», — прокомментировали поклонники звездной семьи в Instagram.

К слову, телеведущая Ксения Собчак рассказала о достижениях сына в 1 год и 9 месяцев. Мальчик восхитил подписчиков своими умениями.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

5 Авг 2018 в 12:42 PDT 1 год и 9 месяцев сегодня. 18 — наше счастливое число ❤️ Ныряем, смело берем красивых женщин за руки, считаем до 10, знаем имена всех родственников и говорим предложениями из 5 слов!

— похвасталась звездная мама.

«Очень приятно видеть вас такой — любящей и нежной. 🌹Вам очень идёт быть мамой», «Круто, мой пока не считает», «Предложения из 5 слов в 1,9 — это очень круто👍», «Так у вас вундеркинд растет», «Вы молодцы👍❤! Мой сыночек еще не говорит, только три слова, хотя нам уже 1 год и 11 месяцев», «Ничего себе 👍🏻👍🏻», «Вы в 2 года уже считаете до 10? Надо же», — восхитились подписчики. Многие также отметили, что в развитии мальчика наверняка немалую роль играют и гены его талантливых родителей.

Отметим, Ксения чуть раньше признавалась, что Платон изменил ее взгляды на детей и материнство. Действительно, телеведущая часто позволяла себе довольно резкие высказывания о детях на публике. Когда Ксения впервые забеременела, только ленивый пользователь не припомнил ей, как она называла детей гаденышами и обещала соседям устраивать шумные вечеринки в «детские часы». Даже под данным постом можно найти такие комментарии, но многие поддерживают Ксению за то, что она не побоялась изменить своим взглядам и начала иначе относиться к малышам.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

4 Июн 2018 в 1:01 PDT Напомним, что 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. Звездная пара живет вместе в официальном браке с 2013 года. Новорожденный мальчик стал первым ребенком Ксении Собчак, а потому в прошлом году к ней было приковано особое внимание СМИ и публики. Пара периодически делится моментами семейного счастья. Однако обычно лицо мальчика родители не показывают. Даже на новых фотографиях оно либо затемнено, либо ребенок снят в профиль.

Лишь некоторое время назад Максим Виторган показал лицо Платона. Вскоре видео было удалено из соцсети. Вероятно, пост появился в Instagram случайно. Или, возможно, знаменитый отец разместил его, не посоветовавшись с женой.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

15 Апр 2018 в 9:09 PDT Напомним, что помимо Платона, у Максима Виторгана есть двое детей от предыдущего брака — 22-летняя Полина и 17-летний Даниил. Девушка уже пошла по стопам отца и стала актрисой. Даниил же в этом году только окончил школу.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

1 Мар 2018 в 7:43 PST Фото: Instagram @xenia_sobchak, @mvitorgan