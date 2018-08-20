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Васильева выступила против предложенных ограничений количества детей при усыновлении
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Васильева выступила против предложенных ограничений количества детей при усыновлении 

Rambler News Service 1 час назад
Министр просвещения Ольга Васильева категорически против сокращения до трех максимального количества детей в семьях, которые планируют усыновить ребёнка, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.
«Я категорически против количественного сокращения до трех детей, указанного в проекте. Это неверный подход и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с министерством просвещения, состав которого формируется», — сказала она.
Министр отметила, что работа над законопроектом будет продолжена, и к ней планируется подключить детского омбудсмена Анну Кузнецову, представителей профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, МВД, СК и Генеральную прокуратуру.
«Законопроект, нацеленный на совершенствование системы подбора приемных родителей, действительно разрабатывается и содержит ряд мер, нацеленных на защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это, например, меры по прохождению обязательного психологического обследования не только кандидатов в приемные родители, но и тех, кто с ними постоянно проживает», — добавила Васильева.
16 августа ТАСС сообщил, что Министерство просвещения подготовило законопроект о сокращении допустимого числа детей в приёмных семьях до трёх.
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