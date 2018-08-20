Мама троих детей Оксана Самойлова демонстрирует идеальные формы в бикини

Оксана Самойлова стала мамой в третий раз в апреле прошлого года — у нее родилась третья дочка Майя. За рекордно короткие сроки Оксана смогла восстановить фигуру после рождения малышки — уже через пару месяцев после родов Самойлова позировала в бикини и демонстрировала идеальные формы.

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Бородина и Самойлова наживаются на покупателяхМногие знаменитости в последнее время обзаводятся собственным бизнесом. Ксения Бородина и супруга Джигана Оксана Самойлова уже несколько лет владеют магазинами модной одежды. При этом Оксана и Джиган мечтают о сыне и намерены через некоторое время завести третьего ребенка. В своем микроблоге многодетная мама рассказывает о работе, заботе и воспитании детей и о том, как привести свое тело в форму после родов.

Сейчас Окана вместе с мужем и детьми отдыхает на райских островах и публикует в микроблоге фотографии в купальниках и демонстрирует идеальные формы. Поклонники не перестают восхищаться внешними данными Самойловой и в комментариях пишут ей множество восторженных комплиментов.

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При этом сама Оксана говорит о том, что секрет фигуры прост. Она правильно питается и постоянно занимается спортом, что позволяет ей сохранять стройность даже после рождения троих детей.

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