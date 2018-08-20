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Британка узнала о беременности четвертым ребенком во время родов
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Британка узнала о беременности четвертым ребенком во время родов 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жительница британского города Мидлсбро Сара Бейли (Sarah Bailey) поняла, что беременна четвертым ребенком, лишь во время родов. Как сообщает Daily Mail, изначально она приняла схватки за расстройство желудка.
Британка призналась, что в течение беременности не увеличилась в размерах, предохранялась, и у нее были ежемесячные кровотечения. Поэтому когда у 29-летней Бейли резко заболел живот, она никак не ожидала, что это будут схватки. Ее мать Пэт первой поняла, что происходит, приняла роды у дочери и вызвала скорую.
Вскоре после рождения ребенок перестал дышать, однако оперативно прибывшие на место медики реанимировали девочку и оказали первую помощь матери. Их доставили в больницу и выписали спустя несколько дней. Девочку, весившую при рождении три с половиной килограмма, назвали Дезайрой (Desirae).
Доктора объяснили ошарашенной Бейли, что та не замечала беременности из-за нетипичного расположения плаценты перед маткой.
«Я не знала о беременности до начала родов. Все казалось нереальным. Сильнее всего было чувство вины перед Дезайрой, что я пила алкоголь и вела не самый здоровый образ жизни, потому что не знала о ее существовании», — рассказала британка. По ее словам, дети с удовольствием играют с неожиданно появившейся младшей сестрой. «Дезайра — потрясающая маленькая девочка и живое доказательство, что беременность далеко не всегда протекает как обычно», — подытожила Бейли.
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