Сто лиц Ирины Горбачевой — актрисы, которая не верит в одиночество

Записывая смешные ролики для Instagram, актриса Ирина Горбачева примеряет десяток образов: вальяжный тигренок и робкий мишка, мизантропка, экзальтированная стареющая актриса, иностранка в Москве, нервная молодая мама… Однако после выхода драмы «Аритмия» Горбачеву уже не называют «звездой Инстаграма» — ее имя навсегда вписано в историю русского кино. А в сентябре мы увидим 30-летнюю актрису в фильме Авдотьи Смирновой «История одного назначения». Мы поговорили с Ириной — настоящей, без фильтров приложения MSQRD — о премьере, материнстве, одиночестве, платьях и судьбе.

В одном из интервью ты говорила, что глянец и реальный мир — это абсолютно разные истории. Как ты сейчас к этому относишься?

Все-таки глянец глянцу рознь. Мне кажется, что сейчас ситуация изменилась. В гламурных журналах стали появляться нестандартные типажи внешности. Но я действительно думаю, что навязывать какие-то каноны красоты неправильно. Получается, что когда девушка видит красивую актрису в журнале, она начинает завидовать: «Она такая красивая, худая, а я некрасивая и толстая». Но зависть — это один из двигателей прогресса. Многих она заставляет выйти из зоны комфорта и сделать то, чего ты раньше не делал. Ты можешь злиться и жалеть себя, а можешь взять и сделать. Хочешь похудеть? Меньше ешь и занимайся спортом! Но надо худеть, если тебе некомфортно в твоем весе. Если тебе комфортно, и причина в том, что ты боишься, что тебя разлюбят, значит, надо менять людей, а не себя. Зачем тебе человек, который может разлюбить из-за того, что ты набрала лишние пять килограммов?

Ты против косметики?

Нет. Но я за естественную красоту. Мужчины же не пользуются косметикой, и мы их такими и любим. А мы все время стремимся себя приукрасить, как будто кому-то что-то доказать хотим или привлечь внимание. Но не все понимают, что к искусственному тянутся те, кто любит искусственное. А к натуральному тянутся те, кто любит натуральное. В общем, мне ближе натуральный мейк, нежели маска.

«Зависть — это один из двигателей прогресса»

Ты росла без мамы, у тебя был мальчишеский характер, когда ты почувствовала себя женственной и привлекательной?

Первый раз, когда влюбилась — во время конфетно-цветочного периода. Потом влюбленность прошла, и я снова вернулась к своему «внутреннему мальчику». А вот окончательно почувствовала себя девочкой совсем недавно. Понимаю, это странно прозвучало, ведь я сейчас в спортивных штанах и кроссовках, но сейчас я не очень люблю эту одежду, стараюсь сочетать ее с каким-то классным, элегантным пиджаком, сумочкой, может быть, чуть-чуть макияжа, добавляю какие-нибудь аксессуары — и все, я сразу чувствую себя женщиной, а не парнем.

А что помогло?

Много всего, в том числе фотосессии для глянца. Всем мужчинам советую дарить своим девушкам фотосессии. Каждая женщина по своей природе актриса. Для многих это возможность посмотреть на себя со стороны, побыть в другом мире. И это очень круто, потому что дамы начинают вылезать из состояния постоянных матерей, которые думают только о детях и «забивают» на себя. Когда женщина видит себя красивой, она начинает и чувствовать себя красивой, становится более уверенной в себе, самодостаточной. Но, к моему сожалению, за словосочетанием «самодостаточная женщина» закрепился негативный шлейф. Самодостаточная — значит стерва или самовлюбленная.

Еще самодостаточная — синоним слова «одинокая».

Я долго боялась одиночества. Но потом поняла, что его не существует. Вот что такое одиночество?

Когда приходишь домой и ложишься спать один.

Ты можешь спать с кем-то в кровати и чувствовать себя одиноким. Моей бабушке 86 лет, она живет одна, и я её спросила: «Бабуль, а ты чувствуешь себя одинокой?» А она мне отвечает: «Ира, какое одиночество, когда я этому позвонила, тут книжку почитала, тут телевизор посмотрела, тут радио послушала, тут вышла в продуктовый магазин, тут еду приготовила, потом поела, вот уже и ночь». Одиночество — это когда тебе с самим собой неинтересно, вот и все, когда ты не выносишь себя или не выносишь тишину вокруг себя. Это еще один стереотип, вбитый в голову мамами и бабушками. «Не останься одна, роди ребенка до 30, а лучше вообще до 20, если после 30 ты не вышла замуж и не родила ребенка — все, тебе хана» (говорит голосом бабушки — прим. ред.). Все это преподносится как истина в последней инстанции и висит над тобой, как Дамоклов меч. Бедные девушки настолько запуганы, что боятся задавать себе вопросы: а мне нужен ребенок? А мне хочется сейчас замуж? И этот страх передается из поколения в поколение. А ведь многие забывают, что вопрос «Когда ты выйдешь замуж?» неэтично задавать. Ведь ты пришел в этот мир один и уйдешь один. И тебе самому выбирать тех, с кем пройти этот путь.

«Я долго боялась одиночества. Но потом поняла, что его не существует»

Ты веришь в судьбу?

Да, но не забывая про свободу воли.

А это как? Для меня жизнь — это путь, а не тропинка. На этом пути ты сам выбираешь, как идти и с кем.

И как найти силы, чтобы пройти этот путь?

Когда ты делаешь то, что тебе нравится, ты не устаешь.

Каждый раз, когда слышу этот ответ, хочу воскликнуть, как Станиславский: «Не верю!»

Твое право, просто я все чаще стала замечать, что когда мне приходится что-то терпеть, я теряю энергию. Но терпение тоже разное бывает.

Правда?

Да. Одно дело, когда ты терпишь, не понимая, ради чего ты это делаешь, и совсем другое, когда понимаешь. Первый вариант — тебе наступают на ногу. Тебе больно, но ты терпишь, потому что боишься сказать, что тебе больно, боишься показаться плохим человеком или нетерпеливым. Второй вариант — ты посадил зерно, поливаешь его и ждешь, когда оно вырастет, станет большим и даст плоды. Тебе хочется, чтобы оно уже сейчас выросло, но приходится ждать и терпеть. Мне больше не хочется идти на сделку со своей совестью и душой. И все эти фразы «это пригодится тебе в будущем» больше на меня не действуют. Это все до поры до времени, потом за все приходится расплачиваться собственным здоровьем. Когда я делаю то, что не хочется, тело мне об этом сигнализирует, и я начинаю болеть. В этот момент я останавливаюсь и думаю, когда я свернула не туда и почему, ради чего, стоило ли это того?

А у тебя получилось ответить на эти вопросы: хочу ли я ребенка? Нужно ли мне замуж?

Да. Я долго над этим думала и поняла, что сейчас я не хочу детей.

«Бедные девушки настолько запуганы, что боятся задавать себе вопросы: а мне нужен ребенок? А мне хочется замуж?»

Ты боишься потерять все то, чего добилась большим трудом?

Нет. И я не боюсь стать плохой мамой, которая не видит своих детей из-за работы. Просто сейчас не хочу детей. Чем больше я езжу по миру и вижу людей, тем больше понимаю, что мы застряли в постсоветском пространстве в плане ментальности. Кто сказал, что каждая женщина должна рожать? Зачем играть в создателя? Может, это не твое желание, а желание твоих родителей, мужа, родителей мужа, друзей и так далее? Когда ты отвечаешь на эти вопросы, становится легче жить. Просто надо понять, что у каждого свой путь, каждый уникален, каждый человек — это произведение. Вот я никогда не понимала, как можно сравнивать картины или фильмы.

То есть на Кинотавре не было обидно, что ты не получила приз за фильм «История одного назначения»?

Ну как сказать?.. Любой творческий человек в душе ребенок. И во время этих конкурсов это как будто тебе не дали конфетку, причем в тот момент ты веришь, что это последняя конфетка в твоей жизни. Но потом уже ты понимаешь, что приз ничего не значит.

«Я езжу по миру и понимаю, что мы застряли в постсоветском пространстве в плане ментальности»

В «Истории одного назначения» ты сыграла Софью Николаевну — жену Толстого. Она всю жизнь была на втором плане для него…

Мы не можем его спросить об этом. Мы можем только рассуждать на эти темы. Ясно одно: они бок о бок прожили 48 лет. Если бы им было невыносимо друг с другом, они бы разошлись. Они оба творческие люди и большие умы. Рядом с любым гением чаще всего есть муза, которая его вдохновляет и порой раздражает. Это нормально, такова жизнь. Она была для него всем: женой, любовницей, подругой, учителем и матерью. И он тоже. Просто иногда эти состояния не совпадали. Например, ей хотелось быть любовницей, а ему нужна была дочь. В такие моменты разгорался конфликт. Но то, что они друг друга любили и любили страстно до последних дней, — это действительно так.

Каково было перевоплотиться в героиню XIX века? Рада, что сейчас не нужно носить корсеты?

Наоборот, я бы с удовольствием все время носила корсет, потому что тогда я перестаю сутулиться, выравнивается спина, открываются плечи, появляется талия…

Но у тебя и так есть талия.

В футболке она не особо заметна, а вот в платье! Вообще, платье дает силуэт. Мне так грустно было переодеваться — менять платье на штаны. Я поняла, что обкрадываю себя, когда влезаю в джинсы. В платье есть магия. Ты не видишь ног — только талия. В этом правильная эротика. После «Истории одного назначения» мне захотелось носить платья. В них я чувствую себя женщиной.