В Башкирии пьяная девушка придавила насмерть 1,5-годовалую девочку

25-летнюю жительницу Башкирии обвиняют в причинении смерти по неосторожности 1,5-годовалой девочке. Как сообщает источник ГорОбзор.ру, по предварительным данным, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула с ребенком и во сне придавила ее собственным телом, от чего малышка задохнулась.

— На теле ребенка не обнаружено каких-либо повреждений. Подозреваемая во всем созналась, — пояснил собеседник.

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