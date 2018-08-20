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В Башкирии пьяная девушка придавила насмерть 1,5-годовалую девочку
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В Башкирии пьяная девушка придавила насмерть 1,5-годовалую девочку 

ГОРОБЗОР.РУ 13 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
25-летнюю жительницу Башкирии обвиняют в причинении смерти по неосторожности 1,5-годовалой девочке. Как сообщает источник ГорОбзор.ру, по предварительным данным, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула с ребенком и во сне придавила ее собственным телом, от чего малышка задохнулась.
— На теле ребенка не обнаружено каких-либо повреждений. Подозреваемая во всем созналась, — пояснил собеседник.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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