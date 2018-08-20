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Суды РФ в отдельных случаях смогут разрешать людям с ВИЧ усыновлять детей
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Суды РФ в отдельных случаях смогут разрешать людям с ВИЧ усыновлять детей 

ИД «Собеседник» 14 минут назад
Минпросвещения предложило разрешить родителям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей в индивидуальном порядке.
Как передает «Интерфакс», разработанный министерством просвещения законопроект не содержит категоричного решения, но предоставляет суду возможность индивидуально и максимально взвешенно подойти к каждой конкретной ситуации при рассмотрении дел об усыновлении детей родителями с ВИЧ и гепатитом С.
В ведомстве объяснили, что в настоящее время Семейный кодекс, определяя круг лиц, которые имеют право быть усыновителями, исключает тех, кто по состоянию здоровья не может усыновить ребенка. В частности, положения законодательства позволяют отказывать гражданину в усыновлении ребенка, если подтвержден факт наличия у него ВИЧ-инфекции или гепатита С.
«При этом в конкретных жизненных ситуациях не учитываются все заслуживающие внимания обстоятельства, например, что ребенок уже проживает в семье гражданина, а усыновление позволяет лишь юридически оформить сложившиеся между ними отношения», — отметили в министерстве.
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