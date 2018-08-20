Дочь Елены Валюшкиной учится серфингу в школе на Канарах

Актриса Елена Валюшкина не находит себе места. А все из-за любимой дочки, которую она отправила в европейский лагерь. Пока девушка в Испании осваивает серф, ее звездная мама в России готовится к важному событию.

— Очень переживаю и волнуюсь за Машу! — говорит Елена. — Каждую секунду боюсь. Дочка на Канарских островах осваивает серф. До этого она ни разу этим не занималась. А на Канарах, оказывается, есть специальные волны, а еще школы, в которых обучают серфу. В ее группе 15 человек, каждое утро они занимаются с инструктором. Только вчера пропустили. Дочь сказала, что на море были большие волны. Я каждую минуту с ней на связи — держу руку на пульсе!

В Испании дочь Валюшкиной не только развлекается. Лагерь, в который Елена отправила Машу, специализированный. Утром дети осваивают серф, а вечером изучают английский язык. За поездку Валюшкина заплатила две тысячи евро. Но денег звезде не жалко: любимую дочь она поддерживает во всех начинаниях.

— Маша у меня художник, она очень хорошо рисует, ходит в специализированную школу, — рассказывает Елена. — Думаю, в итоге это выльется в очень серьезную историю, с которой она свяжет свою жизнь. Быть может, она станет дизайнером.

Экстримом Маша увлекается уже несколько лет. Правда, звездную маму к своим увлечениям не приобщает. По словам актрисы, на серф она бы не встала ни за что в жизни.

— Слава Богу, у моего ребенка мозги на месте: она занимается всем без меня, — хохочет звезда. — Понимает, что экстрим — совершенно не моя история. Мне его хватает в реальной жизни. Поэтому прыгать с парашютом, взлетать на шаре, подниматься в горы и опускаться под воду я ни за что не буду. Да и полноценного отдыха у меня уже давно не было. Как у актеров обычно происходит? Появляется кино, и ты тут же летишь на съемки. Поэтому я себе не могу позволить целый месяц дурака валять на море.

В ожидании дочки ее звездная мама готовится к свадьбе. Она уже даже примерила подвенечное платье. В нем 55-летняя Валюшкина смотрится роскошно!

— Это только в кино! — говорит звезда. — В жизни, быть может, мне бы и хотелось свадьбу, но не сейчас. Вообще я очень неприступная.