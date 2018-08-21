Тарасов с супругой окрестили маленькую дочь

И впервые показали фолловерам лицо девочки

Почти полтора месяца назад у полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова и модели из Сальска Анастасии Костенко родилась дочь. Малышка получила популярное нынче имя Милана. На днях пара решила окрестить ребенка.

«Сегодня наша Милана приобрела свою Святую покровительницу P. S. Я и моя кума Ксюнчик! Всю мою беременность находилась рядом», — подписала молодая мама свежее фото с палубы известного столичного ресторана, где неподалеку в тот же день проходила пресс-конференция Ольги Бузовой.

Девушка пожелала счастья своей наследнице и поблагодарила ее новоиспеченных крестных родителей. «Теперь наша принцесса под надежными крыльями Ангела-Хранителя и под покровительством. Все прошло очень атмосферно», — несколько часов назад отметил и сам футболист в своем микроблоге.