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Тарасов с супругой окрестили маленькую дочь
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Тарасов с супругой окрестили маленькую дочь 

WomanHit.ru 49 минут назад
Фото: WomanHit.ru
И впервые показали фолловерам лицо девочки
Почти полтора месяца назад у полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова и модели из Сальска Анастасии Костенко родилась дочь. Малышка получила популярное нынче имя Милана. На днях пара решила окрестить ребенка.
«Сегодня наша Милана приобрела свою Святую покровительницу P. S. Я и моя кума Ксюнчик! Всю мою беременность находилась рядом», — подписала молодая мама свежее фото с палубы известного столичного ресторана, где неподалеку в тот же день проходила пресс-конференция Ольги Бузовой.
Девушка пожелала счастья своей наследнице и поблагодарила ее новоиспеченных крестных родителей. «Теперь наша принцесса под надежными крыльями Ангела-Хранителя и под покровительством. Все прошло очень атмосферно», — несколько часов назад отметил и сам футболист в своем микроблоге.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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