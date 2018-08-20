Поцелованный Папой Римским ребенок излечился от рака мозга

Годовалая девочка, которой врачи «отпускали» всего пару месяцев жизни из-за прогрессирующей опухоли мозга, чудом излечилась от страшного недуга всего за месяц. Исцеление произошло после визита Папы Римского Франциска в США. Во время прохода по улицам Филадельфии в сентябре 2015 года, понтифик трижды поцеловал больного ребенка в темечко. Об этом сообщил портал CBS Philadelphia.

Джанне был всего год, когда врачи диагностировали у нее растущую с каждым днем опухоль головного мозга. Как раз в то время, когда медики заявили о том, что ребенку «осталось жить не больше двух месяцев» и попросили родителей заранее морально подготовиться к похоронам девочки, в Филадельфию приехал Папа Римский.

81-летний глава католической церкви понятия не имел, что ребенок страдает от тяжкого недуга, когда трижды прикоснулся губами к его голове и благословил кресным знамением на Маркет-стрит.

Уже спустя месяц опухоль стала уменьшаться, а через пятнадцать месяцев исчезла. Врачи развели руками, не понимая, как массивное новообразование смогло превратиться в две маленькие доброкачественные кисты.

С тех пор прошло три года. В настоящее время никакой опухоли в голове девочки нет. Джанна самостоятельно кушает, ползает и научилась разговаривать.

Трогательный момент поцелуя напечатали в газетах по всему миру, а случай с Джанной получил известность как «чудо на Маркет-стрит».