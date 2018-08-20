Ещё
Поцелованный Папой Римским ребенок излечился от рака мозга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поцелованный Папой Римским ребенок излечился от рака мозга 

360tv.ru 1 час назад
Годовалая девочка, которой врачи «отпускали» всего пару месяцев жизни из-за прогрессирующей опухоли мозга, чудом излечилась от страшного недуга всего за месяц. Исцеление произошло после визита Папы Римского Франциска в США. Во время прохода по улицам Филадельфии в сентябре 2015 года, понтифик трижды поцеловал больного ребенка в темечко. Об этом сообщил портал CBS Philadelphia.
Джанне был всего год, когда врачи диагностировали у нее растущую с каждым днем опухоль головного мозга. Как раз в то время, когда медики заявили о том, что ребенку «осталось жить не больше двух месяцев» и попросили родителей заранее морально подготовиться к похоронам девочки, в Филадельфию приехал Папа Римский.
81-летний глава католической церкви понятия не имел, что ребенок страдает от тяжкого недуга, когда трижды прикоснулся губами к его голове и благословил кресным знамением на Маркет-стрит.
Уже спустя месяц опухоль стала уменьшаться, а через пятнадцать месяцев исчезла. Врачи развели руками, не понимая, как массивное новообразование смогло превратиться в две маленькие доброкачественные кисты.
С тех пор прошло три года. В настоящее время никакой опухоли в голове девочки нет. Джанна самостоятельно кушает, ползает и научилась разговаривать.
Трогательный момент поцелуя напечатали в газетах по всему миру, а случай с Джанной получил известность как «чудо на Маркет-стрит».
360tv.ru: последние новости
"Никто не сказал, что будет сложно": британские родители поделились раздражающими фразами своих детей Жителя Хакасии осудят за изнасилование девятилетней девочки Калечат здоровых детей. Родители потребовали запретить качели для инвалидов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузову сняли танцующей в микробикини114
«Она вернулась ко мне без одежды»32
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки
Самая молодая миллиардерша изменила внешность2
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»127
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
10:04
Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться
Любовь Звёзды
05:46
Самые красивые первые леди мира
Звёзды Красота
04:07
Как время изменило знаменитостей
Звёзды Красота
05:59
Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры
Звёзды Красота
05:12
Что вы не знали о женском теле
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение