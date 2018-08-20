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В Тверской области 3-летний малыш выпил жидкость для розжига
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В Тверской области 3-летний малыш выпил жидкость для розжига 

tvernews.ru 1 час назад
В СУ СК поступило сообщение о госпитализации в Нелидовскую ЦРБ 3-летнего ребенка с диагнозом «отравление жидкостью для розжига». По данному факту следственный комитет проводит проверку.
19 августа этого года женщина вместе с ее ребенком находились на придомовой территории одного из домов садоводческого товарищества, расположенного в Нелидовском районе. Там знакомые женщины разводили огонь при помощи жидкости для розжига. После разведения огня они оставили ее в доступном для ребенка месте. Малыш взял бутылочку и выпил данную жидкость.
На место происшествия вызвали скорую помощь, медики срочно увезли ребенка в больницу. В настоящее время состояние мальчика удовлетворительное, сообщает СУ СК по Тверской области.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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