В Тверской области 3-летний малыш выпил жидкость для розжига

СУ СК поступило сообщение о госпитализации в Нелидовскую ЦРБ 3-летнего ребенка с диагнозом «отравление жидкостью для розжига». По данному факту следственный комитет проводит проверку.

19 августа этого года женщина вместе с ее ребенком находились на придомовой территории одного из домов садоводческого товарищества, расположенного в Нелидовском районе. Там знакомые женщины разводили огонь при помощи жидкости для розжига. После разведения огня они оставили ее в доступном для ребенка месте. Малыш взял бутылочку и выпил данную жидкость.

На место происшествия вызвали скорую помощь, медики срочно увезли ребенка в больницу. В настоящее время состояние мальчика удовлетворительное, сообщает СУ СК по Тверской области.