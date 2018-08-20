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Учёные создали программу определения внешности ребёнка
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Учёные создали программу определения внешности ребёнка 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российские эксперты разработали программу, которая сможет определить внешность ребёнка по ДНК родителей, сообщает «Русская планета».
Алгоритм, в частности, позволит определить черты будущего малыша на основании данных о ДНК его родителей. При этом в первую очередь инновационный метод пригодится при использовании способов искусственного оплодотворения.
В перспективе учёные намерены вывести метод на новый уровень: предполагается, что он поможет семьям, в том числе в процессе планирования. Разработка составляет анализ на основе мониторинга влияния тридцати определённых генов на внешность. Алгоритм сможет установить цвет волос, глаз и кожи ребёнка.
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