Учёные создали программу определения внешности ребёнка

Российские эксперты разработали программу, которая сможет определить внешность ребёнка по ДНК родителей, сообщает «Русская планета».

Алгоритм, в частности, позволит определить черты будущего малыша на основании данных о ДНК его родителей. При этом в первую очередь инновационный метод пригодится при использовании способов искусственного оплодотворения.

В перспективе учёные намерены вывести метод на новый уровень: предполагается, что он поможет семьям, в том числе в процессе планирования. Разработка составляет анализ на основе мониторинга влияния тридцати определённых генов на внешность. Алгоритм сможет установить цвет волос, глаз и кожи ребёнка.