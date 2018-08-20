Раннее взросление: почему это не всегда хорошо

В современном мире довольно сложно обрести себя. Когда у тебя есть миллион вариантов развития своей жизни, тебе сложно выбрать что-то одно, хочется попробовать все, чтобы окончательно убедиться, твое это или нет.

Официально возрастом совершеннолетия являются 18 лет (в некоторых странах 21). И довольно закономерно, что после 18-ти лет от ребенка ждут каких-то серьезных решений: поступления в ВУЗ, получения диплома, затем профессии, которая будет приносить доход и создание семьи. Обычно в России это все укладывается в первые же 10 лет после совершеннолетия. То есть выходит, что за десять лет человеку необходимо определиться, как будет развиваться его будущая жизнь. Возможно, этого маловато, чтобы понять, чем действительно хочется заниматься и кем быть. Но общественные рамки давят на молодого человека и вечно подгоняют его с принятием важных решений.

Взросление в США Джеффри Арнетт пишет о том, что начиная с XX века, период взросления американской молодежи стал более длительным. Он вводит такое понятие как «emergingadulthood», что можно перевести как «нарождающаяся взрослость». Этот период находится между совершеннолетием и действительной взрослости человека. Такие классические признаки зрелости как брак, материальная независимость, проживание отдельно от родителей уже перестали быть маркером взрослости. В 70-х годах прошлого века критериям взрослости отвечало 70% молодых людей, теперь же на 2000-й год их стало менее 50%.

Молодые люди стали откладывать вступление в брак и рождение детей. В США средний возраст девушек, вступающих в брак, составляет 26,2 г. на 2008 г., у юношей 28 лет. И к настоящему моменту эта цифра продолжает расти.

Изменяется и отношение к карьере. Все больше людей откладывает создание семьи для продвижения по карьерной лестнице. Таким образом, создавая семью, молодые люди уже имеют какую-то финансовую опору и жизненный опыт, который необходим при воспитании детей.

Взросление в России

В России, в отличие от других страх, взросление наступает несколько раньше. К взрослой жизни нас начинают подготавливать еще со старших классов школы. Ребенка заставляют задумываться о будущем, подбирать прибыльные специальности, чтобы потом поступить на них в университет. Кажется, что ничего плохо в этом нет, закладывается фундамент для будущей жизни. Но ребенок может быть не готов к такому. Конечно, родители обеспокоены будущим своих детей, но они не должны влиять на их выбор и торопить с ним, потому что зачастую выбор как раз таки делает родитель.

Многие школьники в 11 классе даже не подозревают о том, кем хотят быть. В западных странах, например, распространена практика «gap year». Его обычно берут школьники после окончания обучения, чтобы попробовать себя в чем-то еще. Кто-то отправляется в путешествие, кто-то утраивается на работу чтобы понять, стоит ли ему учиться на данную профессию или нет. Один год экспериментов может сэкономить человеку 4 года в университете на ненужной специальности, которая не принесет ему никакого удовольствия. Но, к сожалению, у нас такая практика не распространена: почему-то считается, что если выпускник не пойдет учиться сразу после школы, то ему потом будет сложно поступить, да и почему-то считается стыдным нигде не учиться. К тому же во многих Российских ВУЗах нет возможности выбирать себе предметы, которые хочется изучать, и эта ситуация также лишает молодого человека выбора, он просто-напросто не может попробовать себя в чем-то еще.

Возраст вступления в брак тоже постепенно увеличивается, что не может радовать. Но все же иногда наблюдаются случаи, когда девушку ее же собственная семья подгоняет выходить замуж пораньше. Делают они это, считая, что после 30-ти ее никто не возьмет замуж, что без мужчины женщине будет сложно устроиться, и помня многие другие стереотипы, которые базируются на патриархальном воспитании.

Ранний брак и дети отодвигают возможность получения образования и построения карьеры. К сожалению, социальные институты не предусматривают совмещение карьеры и материнства. Многим женщинам отказывают в работе из-за того, что они недавно родили ребенка или находятся в возрасте «возможной беременности», потому что совсем недавно вышли замуж.

В современном мире продолжительность жизни с каждым годом становится только больше. Появляются технологии, которые упрощают и продлевают жизни человека. И совсем не так важно спешить с выбором своего жизненного пути.

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