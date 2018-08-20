Эксперт рассказал, как подготовить ребенка к школе

Необходимо сформировать у ребенка положительный образ школы и учителей.

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДКБ имени Башляевой Исмаил Османов рассказал, как подготовить ребенка к школе.

По словам специалиста, необходимо заранее приучить ребенка к четкому режиму дня. Также необходимо пройти всех специалистов и оценить состояние здоровья школьника. При наличии серьезных проблем можно задуматься о том, чтобы отдать ребенка в школу на год позже.

Врач отметил, что для успешного обучения должна быть хорошо развита не только мелкая моторика, но и зрительно-моторная координация.