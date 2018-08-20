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Эксперт рассказал, как подготовить ребенка к школе
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Эксперт рассказал, как подготовить ребенка к школе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Необходимо сформировать у ребенка положительный образ школы и учителей.
Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДКБ имени Башляевой Исмаил Османов рассказал, как подготовить ребенка к школе.
По словам специалиста, необходимо заранее приучить ребенка к четкому режиму дня. Также необходимо пройти всех специалистов и оценить состояние здоровья школьника. При наличии серьезных проблем можно задуматься о том, чтобы отдать ребенка в школу на год позже.
Врач отметил, что для успешного обучения должна быть хорошо развита не только мелкая моторика, но и зрительно-моторная координация.
Еще один важный совет — необходимо сформировать у ребенка «положительный образ школы». Это необходимо, чтобы ребенок хотел ходить на занятия, передает "Российская газета".
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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