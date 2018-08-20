Форма, рюкзак, мебель. Как правильно подготовить первоклашку к школе

В преддверии 1 сентября все родители спешно покупают школьные форму и принадлежности, создавая ребенку условия для комфортного получения знаний. Благо в магазинах дефицита в каких-либо товарах нет. Но как подготовить к школе ребенка-первоклассника? Неопытному в этих вопросах родителю сложно понять, например, какая обувь нужна школьнику и за каким столом лучше учить уроки? На эти и другие вопросы ответил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

По его словам, для начала нужно заранее пройти консультации всех врачей, чтобы оценить здоровье ребенка. Это можно сделать, например, в поликлинике. Если малыш много и подолгу болеет, то, может быть, лучше отдать его в школу позднее, через год. В любом случае этот вопрос нужно решать вместе с педиатром. Также немаловажно приучить ребенка к режиму.

Кроме того, Исмаил Османов советует уделить особое внимание развитию речи. Ребенок должен не просто хорошо и связно говорить, но и воспринимать речь на слух. Для этого полезно давать малышу разнообразные несложные задания. Например: «Сходи в детскую комнату, найди там красный мяч, отнеси его в кухню, положи рядом со стулом и вернись ко мне». Попросите ребенка повторить ваши слова, а затем уже выполнить просьбу.

Помимо этого, для успешного обучения необходим такой навык, как зрительно-моторная координация. То есть умение одновременно смотреть на доску, на которой пишет учитель, и писать самому. Развить эти навыки поможет срисовывание по образцу геометрических фигур или простейших рисунков, а также конструирование, но именно по образцу.

Немаловажным в подготовке, по мнению главного педиатра Москвы, является формирование у будущего школьника положительного образа школы и учителей, — сообщает « Российская газета ». Ребенок должен хотеть в школу не только потому, что он станет «взрослым», приобретет другой статус, но и потому, что он многому научится, потому что в школе работают замечательные учителя, которые ему будут помогать.

При выборе рюкзака нужно учитывать несколько моментов — его размер, вес, анатомическую форму, конструкцию, правильность расположения на спине, прочность и безопасность материала. Нужно выбрать вариант, с которым ребенку будет максимально комфортно. А для этого важно, чтобы рюкзак соответствовал росту и возрасту ребенка, был оснащен широкими регулируемыми наплечниками, чтобы не передавливались сосуды и нервы в области шеи и плеч. Желательно, чтобы рюкзак был оборудован дополнительными ремнями в области талии и плотно прилегал к спине на уровне примерно 10 см от поясницы. Обращайте внимание на осанку ребенка.

К тому же врач рекомендует первоклашкам носить кожаную обувь на небольшом каблуке не выше 2 сантиметров. Желательно, чтобы у обуви был плотный задник. При этом кеды или чешки для постоянного ношения не подходят.

И еще важный момент — нужно заранее подготовить мебель для учебы, которая соответствует росту ребенка. Так, высота стула должна быть равной длине его голени. Если мебель куплена на вырост и стул слишком высокий, то под стопы лучше поставить скамеечку. Ребенок должен сидеть, опираясь на спинку: так уменьшается нагрузка на его позвоночник. При этом хорошо, если спинка стула на уровне поясницы имеет выпуклость. Если такого изгиба нет, можно прикрепить к ней небольшой валик диаметром 5-10 см. А глубина сиденья не должна превышать три четверти длины бедер. Если край стула упирается в подколенные ямки, то это плохо отражается на кровообращении ног, мышцы не получают должного питания, а кровь застаивается. Кроме того, сиденье не должно быть слишком мягким. Край стола должен находиться на уровне нижней части груди так, чтобы расстояние от глаз сидящего ребенка до поверхности стола было 30 см; между грудью и столом расстояние 2 см. Если стол высокий, то голова и левое плечо при письме сильно наклоняются влево, а если слишком низкий, то, наоборот, левое плечо поднято, а правое опущено.

По мнению Исмаила Османова, необходимо купить специальную подставку для книг. Она поддерживает их на достаточной высоте и наклонно к столу, что позволяет держать голову на одной линии с туловищем.

И в заключении главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов советует не перенапрягать ребенка специальной подготовкой к школе. Все развивающие задания лучше всего включать в сюжетно-ролевые игры, тогда обучение будет эффективно и принесет ребенку радость.