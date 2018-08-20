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В медиацентре у метро «Братиславская» для детей состоится открытое занятие по математике
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В медиацентре у метро «Братиславская» для детей состоится открытое занятие по математике 

Управа района Марьино 2 часа назад
В медиацентре № 129, расположенном рядом с метро «Братиславская», для детей проведут открытое занятие по математике.
— Приглашаем детей 5–6 лет в 12.00, а малышей 3–4 лет — в 13.00. Большое внимание будет уделяться работе с памятью, воображением, фантазией и логикой, а также пониманию двойственности явлений на основе математического материала. На занятии мы будем не только считать, но и много играть — ребята полюбят математику, — отметили организаторы.
Занятие состоится 22 августа по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Участие бесплатное. (еп)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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